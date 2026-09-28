Cómo la IA redefine de manera drástica el mercado laboral: los trabajos nuevos, los que se reinventaron y los que corren riesgo

El mercado laboral se transforma día a día, dando origen a nuevos empleos y dejando atrás viejas prácticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La irrupción de la inteligencia artificial modificó, en pocos años, la manera en que se piensa el trabajo. No se trata únicamente de tareas que una máquina puede resolver más rápido que una persona, sino de un proceso más amplio que redefine qué perfiles se necesitan, qué habilidades se valoran y cómo se construye una carrera profesional en este nuevo escenario.

El fenómeno avanza por dos caminos que conviven al mismo tiempo:

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Surgieron puestos que no existían hace apenas cinco años y que nacieron directamente de la necesidad de entrenar, supervisar y desplegar sistemas de inteligencia artificial. Una enorme cantidad de trabajos tradicionales empezaron a transformarse en versiones nuevas de sí mismos, en las que el manejo de estas herramientas pasó a ser un requisito central.

Para entender esta doble transformación, Infobae dialogó con Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile, y con fuentes de Deel, plataforma global de gestión de nómina y contrataciones. A ese análisis se suman datos del Global AI Jobs Barometer de PwC, del informe Talent Trends de Michael Page y de un relevamiento sobre el mercado laboral elaborado por el Economic Graph Research Institute de LinkedIn.

Los oficios que nacieron

Según el informe de LinkedIn, la expansión de la IA generó al menos 1,3 millones de nuevos empleos a nivel global en los últimos dos años.

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La expansión de la IA generó al menos 1,3 millones de nuevos empleos a nivel global en los últimos dos años (LinkedIn)

El puesto que más creció en términos absolutos fue el de data annotator (etiquetador de datos), con 774.000 contrataciones a nivel global, seguido por el de Head of AI (Director de IA / Responsable de IA), con 298.000, y el de AI Engineer (Ingeniero de IA), con 177.000 en los últimos dos años. También aparece el de AI Forensic Analyst, orientado a garantizar que los sistemas de IA rindan cuentas y se ajusten al criterio humano, con 49.000 puestos creados.

En términos porcentuales, el salto más pronunciado se dio en los cargos de “forward-deployed engineer” (ingeniero de implementación de IA), orientados a integrar la inteligencia artificial en los procesos de negocio de una empresa, que crecieron 42 veces desde 2023. Los puestos de AI Engineer, por su parte, se multiplicaron por 13 en el mismo período.

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En los últimos años aparecieron carreras nuevas, como la ingeniería en inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Reporte de Contratación Global 2025 de Deel, que analizó más de un millón de contratos laborales en 37.000 empresas de todo el mundo, la demanda de AI trainers, profesionales que etiquetan datos, dan retroalimentación y ayudan a perfeccionar los resultados de un sistema de IA, creció 283% a nivel global.

En diálogo con Infobae, fuentes de la compañía explicaron que se trata de “decenas de miles de trabajadores en más de 300 organizaciones”, contratados para tareas que van “desde etiquetadores de datos hasta expertos en medicina y economía”.

En Argentina, ese crecimiento fue todavía más pronunciado. Según esa fuente, la demanda de entrenadores la especialidad en el país aumentó 724% durante 2025, un salto explicado por la combinación de talento local disponible y una demanda global que no distingue fronteras geográficas.

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Cuando la reconversión es la puerta de entrada

El segundo camino de esta transformación es menos visible, pero no menos determinante. No siempre la IA crea una profesión completamente nueva: en muchos casos, lo que hace es reconvertir una que ya existía.

Según LinkedIn, entre los diez títulos laborales que más incorporaron habilidades de AI literacy (alfabetización en IA) durante el último año aparecen puestos como: ingeniero de software, redactor, asistente administrativo, analista de estrategia empresarial, analista de datos, especialista en marketing y gerente de programas.

Muchas organizaciones optan por sumar el requerimiento de conocimientos en IA a roles que ya existían (Servide)

“El avance de la IA ha generado nuevas posiciones y reconfigurado el mercado laboral. Muchas organizaciones optan por sumar el requerimiento de conocimientos en IA a roles que ya existían, como los desarrolladores que ahora codean con IA”, comentó Servide.

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Según el ejecutivo, esa reconversión no se limita al área de tecnología: también aparecen “roles híbridos de datos e IA dentro de equipos comerciales, de marketing, operaciones, legales y también en Recursos Humanos”.

Los analistas de datos han incorporado la inteligencia artificial a su labor diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lógica también está detrás de un cambio más profundo en los criterios de contratación. Según el estudio Talent Trends de Michael Page, el 78% de las organizaciones argentinas que adoptan un enfoque de reclutamiento basado en habilidades, por encima de los títulos formales o los antecedentes laborales, afirma que esta metodología mejora sus resultados de contratación.

La consultora también relevó que, en 2026, el 68% de los profesionales utiliza inteligencia artificial generativa en su trabajo diario, frente al 43% registrado en 2025 y apenas el 24% de 2024.

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Salarios que premian el conocimiento en IA

Según el 2026 Global AI Jobs Barometer de PwC, que analizó más de 1.000 millones de avisos laborales en seis continentes, los puestos que requieren habilidades específicas de IA crecen 69% más rápido que el mercado laboral general.

Los puestos que requieren habilidades específicas de IA crecen 69% más rápido que el mercado laboral general (PwC)

El informe también encontró que los trabajadores con este tipo de habilidades perciben, en promedio, una prima salarial del 62% respecto de perfiles comparables que no las tienen, una diferencia que el año anterior era del 57 por ciento.

PwC detectó diferencias salariales de hasta 118% en algunas industrias, mientras que en el sector público el margen se reduce al 16%. Esta brecha explica en parte la escasez de perfiles con experiencia comprobada.

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Según Alejandro Servide, “un profesional con buen background general de tecnología, habilidades de IA desarrolladas y dominio del inglés es alguien que tiene múltiples ofertas laborales para elegir”, en un contexto en el que “la demanda corporativa supera ampliamente a la oferta” y en el que, según remarcó, “la competencia por el talento hoy es netamente global”.

La capacitación, el eslabón más débil

Frente a esta brecha, la formación aparece como el desafío pendiente. Un relevamiento de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay determinó que el 86% de los trabajadores argentinos no recibió capacitación en IA por parte de su empleador, aunque el 48% considera que ese tipo de formación es importante para su desarrollo profesional.

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Al mismo tiempo, la adopción de estas herramientas sigue avanzando entre las empresas: el 42% de las pymes argentinas ya utiliza IA.

Escuelas, universidades e institutos están adaptando su oferta educativa a los nuevos trabajos con IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa brecha entre necesidad y oferta de capacitación empezó a convertirse en oportunidad de negocio para diferentes empresas y universidades, que en los últimos años lanzaron carreras, cursos, diplomaturas y diferentes capacitaciones orientadas al uso de la IA en el trabajo. Otras iniciativas apuntan directamente a los trabajadores.

Egg, por ejemplo, empresa argentina de transformación tecnológica, lanzó junto con Globant una convocatoria de 10.000 becas para participar de AI Power, una experiencia online y en vivo de 90 minutos pensada para personas de cualquier profesión, sin necesidad de conocimientos técnicos previos. “Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso”, planteó Ignacio Gómez Portillo, cofundador y CEO de Egg.

Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso (Gómez Portillo)

Diferentes estudios coinciden en que a nivel global el ritmo de contratación se mantiene 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia, un fenómeno que se asocia principalmente a la incertidumbre económica y a los movimientos en las tasas de interés, más que al reemplazo de puestos por sistemas automatizados.

Según estimaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, para 2030 alrededor del 60% de los nuevos empleos provendrá de ocupaciones que, en general, no requieren un título universitario. Se trata de los llamados trabajos “de cuello nuevo”, que combinan fluidez técnica, capacidad manual y adaptación permanente.