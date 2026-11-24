La economía argentina no está atravesando necesariamente una transición hacia una etapa de prosperidad, sino que puede estar acumulando desequilibrios que tienden a complicar cada vez más la situación del sector real

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Dados los salarios que no terminan de recuperar frente a la inflación, el bajo nivel de actividad, la baja relación inversión/PBI y una inflación que le cuesta bajar del 1,5%/2% mensual, se argumenta que esto que estamos viviendo, y el malhumor que genera en la población, es parte de una película que luego tiene un final feliz. Que es cuestión de esperar.

Mi punto de vista es que esto es una parte de la película. El debate es cómo sigue esta película, porque puede haber otra interpretación, y es que la economía argentina no está atravesando necesariamente una transición hacia una etapa de prosperidad, sino que puede estar acumulando desequilibrios que tienden a complicar cada vez más la situación del sector real.

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La diferencia entre ambas interpretaciones es clave. En el primer caso, las dificultades actuales serían una fotografía de un momento particularmente complicado, pero que luego quedaría atrás. En el segundo, estaríamos viendo una película en la que los problemas presentes son consecuencia de una determinada combinación de políticas económicas que, de mantenerse, pueden profundizar el deterioro de la actividad productiva.

Para entender cómo puede seguir la película hay que considerar cuatro factores:

política cambiaria, reformas estructurales, apertura de la economía, y política monetaria.

La política cambiaria y el tipo de cambio pisado

Por el lado de la política cambiaria existen una serie de intervenciones del BCRA y del Tesoro para reducir la demanda de dólares impidiendo que se conozca el tipo de cambio de equilibrio de mercado.

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Existen una serie de intervenciones del BCRA y del Tesoro para reducir la demanda de dólares impidiendo que se conozca el tipo de cambio de equilibrio de mercado

El cepo a las empresas, la obligación de los exportadores de ingresar los dólares y venderlos en el Mercado Único y Libre de Cambios, la venta de bonos del Tesoro en dólares y bonos duales y otros instrumentos frenan el tipo de cambio y lo ubican por debajo del nivel de equilibrio.

Como dato a tener en cuenta, tomando el índice de tipo de cambio real multilateral que publica diariamente el BCRA, tenemos que el tipo de cambio está un 1,8% por debajo del tipo de cambio real del 7 de diciembre de 2023 que fue el último día hábil del gobierno K.

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Tomando el índice de tipo de cambio real multilateral que publica diariamente el BCRA, tenemos que el tipo de cambio está un 1,8% por debajo del tipo de cambio real del 7 de diciembre de 2023 (Foto: EFE)

Si vemos el índice de tipo de cambio bilateral con Estados Unidos observamos que el tipo de cambio real hoy está 3% por encima del tipo de cambio del 7 de diciembre de 2023. Esta mejora en el valor del peso luego de la fuerte devaluación de diciembre de 2023, no puede explicarse por un fenomenal aumento de la productividad de la economía porque la tasa de inversión/PBI está en niveles por debajo del cuarto trimestre de 2023, tomando la serie desestacionalizada.

De manera que, así como el kirchnerismo pisó las tarifas de los servicios públicos para que el IPC aumentara menos, este gobierno hace lo mismo con el tipo de cambio.

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Ahora bien, cuando se pisa el tipo de cambio y la inflación sigue subiendo, los costos en dólares aumentan y dejan al productor local en desventaja frente a sus competidores del exterior.

Las reformas pendientes y la falta de crédito

Si a esto se le agrega que todavía está pendiente la reforma impositiva, la reforma laboral se quedó a mitad de camino y el gobierno no destinó fondos a la infraestructura, fundamentalmente caminos para tratar de sostener el superávit fiscal, queda claro que el productor local no puede competir con los productores de otros países.

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Cuando se pisa el tipo de cambio y la inflación sigue subiendo, los costos en dólares aumentan y dejan al productor local en desventaja

Dejando en claro que soy un ferviente defensor de la apertura de la economía porque evita que el consumidor quede cautivo de los productores locales, también aclaro que la apertura de la economía requiere de pasos previos para nivelar la cancha y dejar a los productores locales en condiciones similares a las de los productores extranjeros.

Dado que el Gobierno viene colocando deuda pública para absorber los pesos que emite el BCRA para comprar dólares, la tasa de interés sigue siendo incompatible con la actividad productiva

Además, dado que el Gobierno viene colocando deuda pública para absorber los pesos que emite el BCRA para comprar dólares, la tasa de interés sigue siendo incompatible con la actividad productiva y el productor local no tiene acceso al crédito a tasas pagables para realizar la reconversión de sus empresas y poder competir.

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Superávit fiscal con deuda pública en alza

Hay un dato que es relevante. En octubre el Gobierno informa un superávit financiero, sin embargo, la deuda pública aumentó USD 3.007 millones.

¿Por qué aumenta la deuda si hay superávit fiscal?:

Los Bonos de Capitalización (Boncap) y otros bonos van devengando intereses, que es gasto público que se financia con más deuda. Hay bonos que ajustan por inflación que crece más rápido que el tipo de cambio y, por lo tanto, la deuda en pesos pasada a dólares se incrementa y, El Tesoro coloca deuda para absorber los pesos que emite el BCRA para comprar dólares. En otras palabras, el BCRA acumula reservas contra deuda pública.

En definitiva, hay un crowding out del sector privado por parte del sector público del mercado crediticio, quitándole margen para financiar sus reformas para competir.

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Así como se acumuló un problema con las tarifas de los servicios públicos que pisó el kirchnerismo y ahora hay que ajustarlas, lo mismo va a ocurrir con el tipo de cambio al pisarlo para frenar la inflación (Foto: Reuters)

Así como se acumuló un problema con las tarifas de los servicios públicos que pisó el kirchnerismo y ahora hay que ajustarlas, lo mismo va a ocurrir con el tipo de cambio al pisarlo para frenar la inflación.

El kirchnerismo pisó el precio de las tarifas y este gobierno pisa el precio del dólar. El primero lo están ajustando ahora y el segundo ajustará en algún momento.

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Si vemos la película, la situación no es que estamos pasando una mala situación, pero, sin hacer nada, todo conducirá a una situación de progreso

Mientras no se libere el mercado de cambios y aparezca el tipo de cambio de equilibrio, el impacto sobre las empresas que no pueden competir con los productos importados continuará. Por lo tanto, los problemas de ocupación y salariales continuarán.

Si vemos la película, la situación no es que estamos pasando una mala situación, pero, sin hacer nada, todo conducirá a una situación de progreso.

La realidad es que previamente habrá que pagar nuevamente el costo de haber pisado el tipo de cambio y, en el mientras tanto, desaparecerán empresas que, bajo un mercado de cambios libre y con acceso al crédito podrían reconvertirse, continuar trabajando y expandirse.