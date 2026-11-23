La hiperconexión laboral y la falta de descanso sostenido afectan la salud del sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trabajar bajo presión, descansar mal y permanecer en alerta durante gran parte del día se volvieron habituales. Esta combinación puede afectar nuestra salud cardiovascular y merece atención antes de que aparezcan síntomas.

En la consulta escuchamos una frase que funciona como un saludo automático: “Estoy cansado, pero es normal a esta altura del año”. El problema es que esa etapa parece empezar en marzo y llegar a diciembre sin darnos tregua. Hemos naturalizado vivir con la agenda desbordada, durmiendo poco y respondiendo mensajes a toda hora. Asumimos ese agotamiento como un peaje inevitable de la vida moderna, sin advertir que nuestro sistema cardiovascular también puede sentir ese desgaste.

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El problema no es atravesar una semana difícil. Nuestro cuerpo está diseñado para responder a desafíos agudos. Ante una exigencia puntual, activamos mecanismos —mediados por hormonas como el cortisol y la adrenalina— que pueden elevar transitoriamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El riesgo aparece cuando apagamos la computadora pero no apagamos el estado de alerta, y convertimos la hiperexigencia y la tensión en nuestra forma permanente de vida.

En medicina llamamos carga alostática al costo biológico de adaptarnos a exigencias sostenidas o repetidas. Cuando vivimos en alerta crónica, puede seguir elevada la actividad del sistema nervioso simpático —nuestro “acelerador” fisiológico— y alterarse el equilibrio con el parasimpático, que favorece el descanso y la recuperación.

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Las consecuencias no son solo emocionales. La evidencia científica vincula el estrés persistente y el mal descanso con mayor riesgo cardiovascular. En 2022, la Asociación Americana del Corazón incorporó el sueño a sus ocho componentes esenciales de salud cardiovascular, junto con la alimentación, la actividad física, la exposición al tabaco, el peso, el colesterol, la glucemia y la presión arterial.

Durante el sueño, nuestra presión arterial suele descender entre un 10% y un 20% respecto de los valores diurnos. El estrés sostenido y el sueño insuficiente o interrumpido pueden contribuir a que ese descenso sea menor. La presión nocturna elevada se asocia con mayor riesgo cardiovascular.

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Además, el estrés crónico puede favorecer la inflamación y alterar la función del endotelio —la capa interna que recubre las arterias—, mecanismos que pueden contribuir al desarrollo de aterosclerosis. El estrés y el sueño insuficiente también pueden afectar la regulación de la glucosa, favorecer la resistencia a la insulina y modificar el apetito. A su vez, el cansancio puede llevarnos a movernos menos y elegir alimentos de baja calidad nutricional, favoreciendo el sedentarismo y el aumento de peso, y contribuyendo al riesgo de obesidad.

Muchas de estas alteraciones pueden pasar inadvertidas: podemos seguir con nuestra rutina sin reconocer cómo afectan nuestra salud cardiovascular. Por eso, no necesitamos esperar a que aparezcan síntomas para empezar a cuidarnos. Podemos incorporar hábitos concretos:

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* Fronteras digitales: desconectemos las pantallas y los mensajes laborales antes de dormir para favorecer el descanso.

* Proteger el sueño: prioricemos entre siete y nueve horas, con horarios regulares.

* Movimiento estratégico: combinemos ejercicio aeróbico y de fuerza, adaptado a nuestras posibilidades.

* Atención plena: el mindfulness puede ayudarnos a reducir el estrés percibido. Consiste en prestar atención al presente sin juzgar lo que sentimos; podemos acercarnos a esta práctica observando nuestra respiración.

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* Controles y ayuda: si el insomnio o el agotamiento persisten, consultemos.

No debemos confundir resistencia con salud. Sostener jornadas interminables a fuerza de café y voluntad puede tener consecuencias para nuestra salud cardiovascular. Desnaturalizar el agotamiento crónico es el primer paso para cuidar el corazón antes de que el cuerpo nos pida una tregua.

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