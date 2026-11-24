Una embarcación con personas y una bandera cubana navega en mar abierto junto a un mapa que traza la ruta marítima desde Cuba hacia Cancún. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diez días después de su salida de Cuba, 17 migrantes permanecen desaparecidos tras navegar rumbo a Cancún, México, en una lancha, según testimonios de familiares recogidos por 14ymedio, sitio de periodismo independiente cubano. El último contacto con uno de los ocupantes se produjo cuando la embarcación se encontraba a unas 50 millas náuticas de la costa mexicana.

El grupo habría partido el viernes 13 de noviembre desde Bailén, una localidad del municipio de Guane, en Pinar del Río, con destino a Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo. Las versiones difundidas por familiares indican que en la lancha viajaban entre 13 y 17 personas, aunque la cifra exacta no ha podido ser confirmada.

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De acuerdo con el periodista cubano radicado en Miami Daniel Benítez, según el medio, uno de los motores de la embarcación presentó una avería poco después de que comenzó el viaje. Pese al desperfecto, los ocupantes decidieron continuar la travesía por mar hacia el litoral mexicano.

Los cubanos emprendieron el viaje en una lancha que se habría averiado en el camino. Foto de archivo como referencia

Sin operativo de búsqueda en Quintana Roo

Las Capitanías de Puerto de Quintana Roo informaron a 14ymedio que no tenían constancia de una operación de búsqueda relacionada con una lancha procedente de Cuba. “No hay ningún reporte”, señaló una fuente de esas dependencias al diario.

La falta de un reporte oficial mantiene la incertidumbre entre los familiares de los viajeros. El último mensaje conocido situaba a la embarcación a unas 50 millas náuticas de Cancún, pero desde entonces no hubo nuevas comunicaciones con sus ocupantes, según la información publicada por el medio.

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Benítez advirtió que los datos disponibles son limitados y no permiten determinar qué ocurrió con el grupo ni precisar la posición final de la lancha. Tampoco se conoce si los migrantes lograron acercarse a la costa, si cambiaron de ruta o si enfrentaron problemas mayores durante el trayecto.

Oleaje fuerte y motores averiados, los riesgos del cruce

El pescador Javier Robles, quien trabaja con un catamarán turístico en la zona, recordó que el 17 de noviembre la Marina emitió avisos de precaución y vigilancia por fuerte oleaje. Según explicó a 14ymedio, no hubo un cierre completo de puertos, aunque las condiciones marítimas podían representar un riesgo para embarcaciones pequeñas.

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Una embarcación de casco rojo y cubierta naranja navega sobre las olas de un mar agitado, mientras nubes oscuras cubren el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robles consideró que los vientos pudieron haber desplazado la lancha mar adentro. Aun así, sostuvo que, por la ubicación que comunicaron los pasajeros antes de perder contacto, era esperable que pescadores u otras embarcaciones hubieran detectado algún rastro.

Entre las hipótesis mencionadas figura la posibilidad de que la lancha haya llegado a una zona aislada del litoral o a un área protegida como Isla Contoy, ubicada al norte de Cancún. El acceso restringido a ese parque nacional y la baja presencia de población en algunos sectores de la costa podrían dificultar la localización de los migrantes.

Rastros de embarcaciones migrantes en Isla Contoy

El ex policía municipal de Isla Mujeres Dagoberto Canul indicó que el Parque Nacional de Contoy ha sido escenario de hallazgos vinculados con arribos de cubanos por mar. Según contó al medio, en la zona se encontraron en otras ocasiones motores, ropa, alimentos, mochilas, documentos de identidad y balsas fabricadas con madera y bidones de combustible.

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Canul señaló que el uso de una lancha genera interrogantes, ya que ese tipo de embarcación puede estar asociado a redes de tráfico de personas que se aproximan a la playa, desembarcan pasajeros y se retiran. También remarcó que la imagen disponible de la lancha no permitía distinguir una matrícula, un dato que podría ser útil para identificarla.

Fotografía cedida por la Guardia Costera de Estados Unidos de la tripulación de una embarcación del guardacostas Raymond Evans trasladando a bordo a 27 ciudadanos cubanos. EFE/ Guardia Costera de EEUU

La información sobre los 17 migrantes surge en un contexto marcado por otros casos recientes de cubanos desaparecidos en el golfo de México. En octubre, la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén rescató al cubano Fermín Izquierdo, quien fue localizado por un buque portacontenedores a 190 millas náuticas de Progreso, en Yucatán.

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Izquierdo había salido de Cuba el 12 de octubre junto a otros seis hombres. Tras su rescate, fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén y luego quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM). Los otros integrantes de aquel grupo continuaban reportados como desaparecidos, de acuerdo con 14ymedio.