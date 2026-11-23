La legitimidad del Poder Judicial requiere respaldo social además de su fundamento en la Constitución y en las leyes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vivimos en una sociedad que atraviesa una profunda crisis de confianza. La política, el periodismo y buena parte de las instituciones tradicionales enfrentan un creciente cuestionamiento de su legitimidad. Los ciudadanos desconfían de quienes los representan, de quienes los informan y, cada vez más, de quienes tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos.

El Poder Judicial no está al margen de esta realidad. Por el contrario, forma parte de ella. Y sería un error pretender que sus problemas son exclusivamente consecuencia de las tensiones políticas, de las disputas de poder o de la manera en que los medios de comunicación presentan las decisiones judiciales.

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La Justicia también está en deuda con la sociedad. Y quienes formamos parte del sistema judicial tenemos la obligación de reconocerlo.

Durante demasiado tiempo, una parte del mundo judicial pareció convencida de que su legitimidad provenía exclusivamente de la Constitución, de las leyes y de la autoridad de sus decisiones. Pero en una democracia contemporánea la legitimidad institucional no puede sostenerse únicamente sobre su fundamento jurídico. Necesita, además, una dimensión social: la confianza de aquellos a quienes las instituciones deben servir.

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La independencia judicial es una condición indispensable del Estado de derecho. Pero la independencia no puede confundirse con aislamiento, ni la autonomía con ausencia de rendición de cuentas. Mucho menos puede convertirse en una justificación para preservar privilegios o resistir cualquier transformación.

Una Justicia independiente debe ser también una Justicia transparente, eficiente, accesible y comprometida con la realidad social en la que actúa.

Porque para un ciudadano que espera durante años una sentencia, para una víctima que no encuentra respuestas o para una persona que siente que sus derechos dependen de sus recursos económicos, las discusiones internas del sistema judicial resultan lejanas. Lo que verdaderamente importa es si la Justicia funciona, si protege sus derechos y si todos reciben el mismo trato frente a la ley.

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La igualdad ante la ley no puede ser solamente una promesa constitucional. Tiene que ser una experiencia concreta en la vida de las personas.

El desafío del Consejo de la Magistratura

Mi regreso al Consejo de la Magistratura de la Nación me encuentra con esa convicción, pero también con la experiencia y la responsabilidad que supone haber formado parte de su conducción.

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Conozco las posibilidades del organismo, sus dificultades, sus tensiones y sus limitaciones. Y precisamente por eso considero que no alcanza con defender lo que funciona ni con señalar aquello que debe cambiar. Es necesario asumir una mirada autocrítica, capaz de reconocer que las transformaciones pendientes requieren voluntad institucional, diálogo y decisiones concretas.

La demora de años en las sentencias judiciales afecta la vigencia de la igualdad ante la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No regreso con la pretensión de tener todas las respuestas. Regreso con la certeza de que debemos hacernos mejores preguntas.

¿Qué Justicia necesita hoy la sociedad argentina? ¿Cómo recuperar la confianza de quienes dejaron de creer en sus instituciones? ¿Cómo garantizar que el mérito, la idoneidad y la independencia sean los verdaderos criterios para seleccionar magistrados? ¿Cómo construir un sistema judicial que no sea percibido como un espacio distante, reservado para unos pocos?

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Estas preguntas deberían ocupar un lugar central en nuestra agenda.

Desde mi pertenencia al sistema universitario público, estoy convencido de que el conocimiento, la formación y el pensamiento crítico tienen mucho para aportar a esa transformación. Las universidades no pueden limitarse a formar profesionales que reproduzcan las prácticas existentes. Deben contribuir a formar juristas capaces de comprender los cambios sociales, los desafíos tecnológicos y las nuevas demandas de ciudadanía.

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La Justicia del siglo XXI no puede seguir pensando sus problemas exclusivamente con las herramientas, las estructuras y las categorías del siglo pasado.

Una Justicia al servicio de la sociedad

Necesitamos instituciones capaces de incorporar innovación, mejorar sus procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y acercarse a la ciudadanía. Pero, sobre todo, necesitamos recuperar una idea esencial: el sistema judicial no existe para quienes lo integran, sino para la sociedad a la que debe servir.

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Y aquí aparece una distinción que considero fundamental.

Necesitamos una mejor Justicia, sin dudas. Una Justicia que funcione, que sea independiente, que resuelva los conflictos en tiempos razonables y que garantice efectivamente los derechos. Pero ese no puede ser nuestro horizonte final.

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Porque mejorar el funcionamiento de los tribunales no significa, por sí solo, construir una sociedad más justa.

Una mejor Justicia es nuestra responsabilidad institucional. Una sociedad con más justicia debe ser nuestro compromiso democrático.

Esta diferencia no es meramente semántica. Es profundamente política, jurídica y social. Nos obliga a comprender que las instituciones no constituyen un fin en sí mismas, sino herramientas destinadas a garantizar derechos, resolver conflictos y contribuir a una convivencia basada en la igualdad y la dignidad humana.

Esto no significa desconocer el trabajo de miles de magistrados, funcionarios y empleados judiciales que cumplen sus responsabilidades con honestidad y compromiso. Por el contrario, significa reconocer que ese esfuerzo merece formar parte de un proyecto institucional que lo fortalezca.

Tampoco se trata de subordinar la Justicia a las demandas circunstanciales de la opinión pública, muchas veces condicionada por los relatos y las interpretaciones que construyen algunos medios de comunicación. Los jueces deben decidir conforme a la Constitución y a las leyes, incluso cuando sus decisiones resulten contrarias a las expectativas sociales o a los posicionamientos instalados en el debate mediático. Pero esa independencia debe convivir con una cultura institucional de responsabilidad, transparencia y cercanía.

La confianza se construye

La confianza no se exige. Se construye.

Se construye con decisiones fundadas, con procesos transparentes, con criterios objetivos para seleccionar magistrados, con respuestas oportunas y con la convicción de que ninguna persona puede estar por encima de la ley.

También se construye reconociendo los errores, abandonando las defensas corporativas y comprendiendo que la crítica democrática no necesariamente debilita a las instituciones. Muchas veces es precisamente aquello que permite mejorarlas.

Estoy convencido de que la Argentina necesita reconstruir un acuerdo básico de convivencia democrática. Un acuerdo que no exige pensar todos de la misma manera, pero sí compartir ciertos principios: el respeto por la Constitución, la igualdad ante la ley, la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y la convicción de que las instituciones deben estar al servicio del bien común.

El Poder Judicial tiene una responsabilidad decisiva en esa tarea.

Por eso, esta nueva etapa en el Consejo de la Magistratura representa para mí mucho más que el regreso a una función institucional. Representa la oportunidad de contribuir, desde la experiencia y desde mis convicciones, a una transformación que considero necesaria.

No creo en las soluciones individuales ni en las promesas grandilocuentes. Creo en el trabajo colectivo, en el diálogo y en la posibilidad de construir consensos sin renunciar a los principios.

La sociedad argentina no necesita una Justicia que le explique permanentemente por qué no puede cambiar. Necesita una Justicia que demuestre que está dispuesta a hacerlo.

Porque, en definitiva, recuperar la confianza no es un objetivo destinado a mejorar la imagen del Poder Judicial. Es una condición necesaria para fortalecer nuestra democracia.

Y porque una sociedad que deja de confiar en la Justicia corre el riesgo de dejar de creer también en la igualdad, en sus derechos y en la posibilidad de construir un futuro compartido.

Esa es la deuda que debemos empezar a saldar.

No se trata de reclamar más poder para la Justicia, sino de asumir con mayor responsabilidad el poder que la Constitución le confiere.

Porque el verdadero desafío no es construir una Justicia con más poder, sino una sociedad con más justicia.