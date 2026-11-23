Una ilustración representa la separación y los riesgos legales entre las obligaciones financieras de una empresa y el patrimonio personal de un gerente general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué sucede si fallece uno de los accionistas de tu empresa y sus herederos tienen una visión distinta del negocio o nula experiencia en el sector? Como regla general, adquieren la condición de accionistas y lo demás socios no pueden oponerse a ello. Muchos estatutos no regulan este supuesto y cuando ocurre, puede ser demasiado tarde para negociar desde una posición favorable. Por eso, es importante que los socios conozcan de antemano las alternativas disponibles para evitar conflictos y proteger la continuidad del negocio.

La Ley General de Sociedades LGS establece que los herederos de un socio fallecido adquieren también la condición de accionistas. Sin embargo, permite que los demás socios pacten anticipadamente la compra de esas acciones.

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En una sociedad anónima cerrada SAC, el fallecimiento de un socio puede modificar la composición de la junta general de accionistas. Sus herederos reciben las acciones y adquieren la condición de accionistas, aunque no tengan interés en el negocio o no conozcan su funcionamiento. Esta situación puede generar contingencias que los socios originales no previeron al constituir la sociedad.

Para evitarlo, lo LGS permite adoptar algunas medidas antes de que ocurra el fallecimiento.

La regla general: los herederos adquieren la condición de socios

Por defecto, quien adquiere acciones por herencia o legado adquiere también la condición de socio artículo 240 LGS. Para ello no se necesita la aprobación de los demás accionistas ni de la sociedad.

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El derecho de adquisición preferente que la LGS reconoce a los accionistas de una SAC artículo 237 está pensado para las transferencias de acciones entre vivos. Por ello, no impide por sí mismo que las acciones pasen a los herederos.

Un gerente presenta un gráfico descendente a un grupo de empleados atentos, destacando una tendencia negativa y la urgencia colectiva para abordar la situación en una moderna sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, debe tomarse en cuenta que mientras las acciones permanezcan en copropiedad, los herederos deben designar a una sola persona para ejercer los derechos de socio artículo 89 LGS. Esta transición puede complicar la relación entre la sociedad y quienes hereden las acciones.

Opción 1: Pactar la compra de las acciones en el estatuto

El artículo 240 de la LGS permite que el pacto social o el estatuto establezcan que, ante el fallecimiento de un accionista, los demás tengan derecho a adquirir sus acciones dentro del plazo que se determine.

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La ley establece que el precio será el valor de las acciones a la fecha de fallecimiento. Asimismo, dispone que, si varios accionistas desean adquirirlas, se distribuyen a prorrata de su participación en el capital. Si existiera discrepancia sobre el valor, se recurre a tres peritos y, si estos no logran determinarlo, al juez en proceso sumarísimo.

Al incorporar esta cláusula, es importante también definir el plazo para ejercer la opción, el método de valorización de las acciones y las condiciones de pago. Estos aspectos pueden evitar desacuerdos posteriores entre los socios y los herederos.

Adicionalmente, la cláusula debe incorporarse antes del fallecimiento. Esperar a que los herederos ya formen parte de la sociedad puede hacer mucho más difícil alcanzar cualquier acuerdo.

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Opción 2: Si no hay cláusula, negociar la salida

En caso no se cuente con un estatuto que tenga una cláusula que regule la compra de acciones de un accionista fallecido, no se puede obligar a sus herederos a vender. No obstante, pueden plantearse alternativas para facilitar su salida voluntaria:

Compra directa por los socios: el precio y las condiciones se negocian libremente. Para un heredero que no tiene interés en participar en el negocio, recibir el valor de sus acciones puede ser una alternativa más conveniente.

Recompra por la propia sociedad: la LGS permite que la sociedad adquiera sus propias acciones en los supuestos y condiciones establecidas en el artículo 104. Esta alternativa puede ser útil cuando los socios no cuentan con recursos propios para adquirirlas.

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Venta a terceros: si los herederos deciden vender sus acciones, los demás accionistas pueden ejercer el derecho de adquisición preferente del artículo 237, siempre que el estatuto no lo haya suprimido

Un gerente presenta un gráfico de tendencias descendentes a su equipo atento en una moderna sala de reuniones, fomentando la colaboración para abordar los desafíos financieros urgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opción 3: Permitir el ingreso de los herederos, pero ordenar la gestión

La incorporación de nuevos accionistas a la sociedad no significa que estos deban intervenir en la administración del negocio. La condición de accionista es diferente a la de gerente o director. Además, en una SAC el directorio puede no existir, de acuerdo con el artículo 247 de la LGS.

En ese caso, conviene evaluar medidas como mantener una gerencia profesional con facultades claramente definidas, establecer reglas para la adopción de acuerdos relevantes y prever una política de dividendos. También puede evaluarse la creación de acciones sin derecho a voto, de modo que la participación económica no implique necesariamente intervenir en la toma de decisiones de la sociedad.

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También es importante considerar que existen otros mecanismos para complementar las disposiciones establecidas en el estatuto y que pueden prevenir conflictos, tales como:

Convenio de accionistas: puede establecer compromisos o mecanismos de compra o venta de acciones en determinados eventos, incluido el fallecimiento de un socio. Para que sea exigible a la sociedad, debe comunicársele, conforme al artículo 8 de la LGS.

Planificación sucesoria: mediante un testamento, el socio puede organizar la transmisión de sus acciones, respetando los derechos de sus herederos forzosos. También pueden evaluarse otras estructuras, como un fideicomiso.

La importancia de anticiparse

El fallecimiento de un socio no tiene por qué convertirse en un problema para la continuidad del negocio. La LGS ofrece mecanismos para ordenar la transmisión de las acciones y evitar que los herederos ingresen a una sociedad en la que los demás accionistas no desean incorporarlos.

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La conveniencia de cada alternativa dependerá de la estructura de la sociedad, la relación entre sus accionistas y los objetivos que estos quieran preservar.

Revisar el estatuto y los convenios existentes permite identificar estas contingencias y evaluar cómo abordarlas antes de que se presenten.