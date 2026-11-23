Una mujer gestiona múltiples tareas del hogar simultáneamente mientras un hombre permanece desorientado con una escoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante mucho tiempo, hemos entendido la vida profesional como una secuencia con etapas definidas. Primero nos preparamos, luego trabajamos y, al llegar a determinada edad, se espera que nos retiremos. Sin embargo, vivimos más años, tenemos trayectorias cada vez más diversas y surgen nuevas necesidades económicas y sociales. Cumplir 50 años no debería representar el cierre de las aspiraciones profesionales ni de la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. El desafío está en generar condiciones para que cada persona pueda decidir cómo quiere continuar su trayectoria.

Esta reflexión cobra especial relevancia cada 19 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. En el Perú, más de 2 millones de emprendimientos son liderados por mujeres, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción. Esta presencia femenina en el ecosistema emprendedor comprende distintas generaciones y trayectorias, entre ellas las de mujeres de 50 años a más, cuyo aporte todavía recibe poca atención en las agendas de innovación y desarrollo empresarial. Su experiencia y conocimientos pueden convertirse en iniciativas económicas, generar empleo y abrir nuevos mercados, pero para ello es necesario superar las barreras que limitan su participación.

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Un grupo diverso de operarios trabaja en una planta textil moderna de Centroamérica, donde se observa un mural de equidad de género y cajas de exportación para la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, más de 5,5 millones de personas de 50 años a más forman parte de la población económicamente activa, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo correspondientes a 2025. De quienes están ocupados, el 51% desarrolla actividades de emprendimiento o autoempleo. Estas cifras reflejan la participación de una generación que aporta a la economía desde distintas actividades y sectores, y cuyo potencial todavía puede desarrollarse mucho más.

Detrás de estas cifras hay mujeres con trayectorias diversas, que continúan trabajando y encuentran nuevas oportunidades para desarrollar sus capacidades. Hace poco, en el conversatorio Máquina del tiempo, realizado por el Proyecto Ecosistema Plateado de la Universidad del Pacífico, conocí a Carmen Masías, quien a sus 82 años sigue trabajando, practica inglés y surf. También, desde Emprende 50, he podido conocer de cerca iniciativas lideradas por mujeres que decidieron apostar por sus propias ideas, como Cecilia Barreto, creadora de TV Plateada, una plataforma digital que busca visibilizar a las personas de 50 años a más, y Beatriz Ismodes, quien fundó De tu clóset al mío, un emprendimiento de moda circular. Son experiencias distintas, pero tienen algo en común: demuestran que las mujeres pueden seguir creando, emprendiendo y aportando a la economía mucho más allá de las edades que tradicionalmente se asocian con el desarrollo profesional.

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Una balanza equilibrada muestra a un hombre y una mujer mayores, cada uno con documentos, y dinero que indica un balance igualitario de compensaciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia acumulada durante décadas también puede convertirse en un activo para identificar oportunidades de negocio, comprender las necesidades de los consumidores y desarrollar productos o servicios. Uno de los ámbitos donde se observa este potencial es la economía del cuidado. El aumento de la demanda de servicios de atención y acompañamiento abre oportunidades para desarrollar negocios en este sector, en el que los conocimientos adquiridos a lo largo de los años pueden convertirse en una ventaja para ofrecer soluciones.

Reconocer a las mujeres emprendedoras también significa dar visibilidad a quienes continúan construyendo proyectos después de los 50. Según ONU Mujeres, las mujeres representan apenas una cuarta parte de los nuevos propietarios de empresas en el mundo, una brecha que evidencia la necesidad de ampliar sus oportunidades para emprender y desarrollar sus negocios. En una sociedad que vive más años, necesitamos una economía que reconozca distintas trayectorias y ofrezca oportunidades en cada etapa de la vida. La experiencia no tiene por qué ser únicamente parte de lo que ya construimos; también puede ser el punto de partida para crear lo que viene.

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