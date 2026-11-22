Según Sturzenegger, el PCT estimulará y protegerá la investigación local (Andina)

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Imaginemos a un industrial de Rafaela, Santa Fe, que desarrolla una válvula capaz de mejorar el rendimiento de una máquina. Invierte años de trabajo y consigue patentarla en Argentina. Pero cuando quiere venderla en Alemania, Brasil o Estados Unidos, descubre que proteger su invento exige un camino mucho más costoso y complicado. No porque su tecnología sea menos innovadora, sino porque su país decidió quedarse afuera del sistema internacional que facilita esa protección.

Esta semana, después de 56 años, el Congreso terminó con esa anomalía al aprobar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Una reforma estructural enorme para nuestra ciencia, tecnología e industria, cuyos beneficios veremos cuando más argentinos puedan transformar sus invenciones en inversiones, exportaciones y empleo.

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El PCT nació en 1970. Argentina lo firmó ese año, pero nunca completó su incorporación. Mientras permanecíamos afuera junto con Venezuela, Afganistán, Yemen, Somalia o Sudán del Sur, el mundo avanzaba. Hoy 159 países integran el sistema, entre ellos las principales potencias industriales y tecnológicas. ¡Argentina era el único miembro del G20 que seguía afuera!

Mientras permanecíamos afuera junto con Venezuela, Afganistán, Yemen, Somalia o Sudán del Sur, el mundo avanzaba. Hoy 159 países integran el sistema, entre ellos las principales potencias industriales y tecnológicas

¿Qué cambia concretamente? Un inventor argentino podrá iniciar desde nuestro país, a través del INPI, una solicitud internacional para buscar protección en los países miembros. Tendrá, en general, hasta 30 meses de prioridad para decidir en qué mercados avanzar, frente a los 12 meses de la vía tradicional. El PCT no concede una patente mundial automática, ya que cada país conserva la decisión de otorgarla. Pero simplifica enormemente el acceso a la protección internacional.

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Y acá está uno de los beneficios más importantes. Cuando alguien inventa algo, todavía no sabe si tendrá éxito comercial, si encontrará compradores o si conseguirá inversores. Necesita tiempo para probar su desarrollo y conocer su potencial. Pero hasta ahora, para buscar protección en distintos países, debía comprometer grandes sumas de dinero en trámites, abogados y tasas cuando todavía no sabía si su invento sería rentable. Muchos simplemente no podían afrontar esos costos y abandonaban. El PCT permite ganar tiempo para tomar esas decisiones con más información, sin tener que apostar tanto dinero a ciegas.

El costo de nuestro aislamiento

El costo de nuestro aislamiento fue enorme. Investigadores y empresas debían recurrir a intermediarios y estructuras en el extranjero, a veces incluso comprometiendo parte de sus derechos o ingresos futuros. Un caso extraordinario es Bioceres, que junto al CONICET y la Universidad Nacional del Litoral desarrolló la tecnología HB4, que permitió crear cultivos más tolerantes a la sequía. Para registrar sus primeras patentes internacionales, tuvo que crear una filial en Estados Unidos. Bioceres S.A. fue declarada en quiebra en marzo de este año, en medio de una profunda crisis financiera y societaria. Pero su desenlace no le quita valor al ejemplo: ciencia argentina que necesitaba una estructura extranjera para proteger sus descubrimientos.

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El PCT fue aprobado por amplia mayoría en el Senado: los votos afirmativos más que duplicaron los negativos

Acá aparece uno de los grandes beneficiarios de esta reforma: el CONICET. Nuestros investigadores desarrollan tecnologías de enorme valor, y muchas de esas invenciones pertenecen al propio organismo, que financia su trabajo con recursos de todos los argentinos. Sin embargo, durante décadas el mismo Estado que financiaba esas investigaciones complicaba su protección internacional. Con el PCT será mucho más sencillo defender esa propiedad intelectual, negociar licencias, generar regalías y recuperar recursos que permitan financiar nuevas investigaciones. Es decir, proteger el conocimiento que producimos y el dinero que invertimos en producirlo.

Y hay una paradoja extraordinaria. Los argentinos tuvieron que elegir a Javier Milei, el presidente al que algunos acusan de despreciar la ciencia y la tecnología, para impulsar una de las reformas más trascendentes de nuestra historia para los científicos argentinos. Mientras otros hablaban de defender la ciencia, Milei tomó una decisión concreta que abre enormes oportunidades para que nuestros investigadores puedan proteger y aprovechar el valor de sus descubrimientos. Hay que tomar dimensión de lo que esto significa para el futuro del CONICET y de la innovación argentina.

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Integrarse al mundo

Cuando hablamos de integrar la Argentina al mundo, hablamos exactamente de esto. De jugar con las mismas reglas que Estados Unidos, Alemania, Japón o Brasil. De respetar la propiedad intelectual y permitir que nuestro talento se transforme en inversiones, empresas y empleos. Esta reforma expresa la visión del presidente Milei y de todo su equipo de gobierno de una Argentina abierta, que respeta la propiedad privada y elimina los obstáculos que frenaron nuestro desarrollo.

Los argentinos tuvieron que elegir a Javier Milei, el presidente al que algunos acusan de despreciar la ciencia y la tecnología, para impulsar una de las reformas más trascendentes de nuestra historia para los científicos argentinos.

Tardamos 56 años. Demasiado tiempo. Tenemos científicos extraordinarios, empresarios innovadores e industrias capaces de competir con las mejores del mundo. Nunca nos faltó talento. Lo que nos faltaba era dejar de ponerle trabas. Ahora dimos un paso histórico. Porque si queremos que las ideas argentinas conquisten el mundo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ponerles límites nosotros mismos.

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