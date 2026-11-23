La cumbre climática COP31 en Antalya define medidas sobre transición energética y financiación forestal con impacto directo en Brasil. (REUTERS/Karen Toro)

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La COP31, en Antalya, no es una reunión ajena a la vida de las personas. La protección de los bosques, la reducción de emisiones, la transición energética y el destino de la financiación climática ya tienen un impacto directo en la realidad de la población brasileña. Son decisiones que dependen de la política: de quién gobierna, de las mayorías parlamentarias y de los intereses que influyen en cada país.

El momento en que se celebra esta conferencia es singular. En Estados Unidos, el gobierno de Trump no envió una delegación oficial a la COP31 y anunció la retirada del país del tratado climático de la ONU. Sin embargo, el resultado de las elecciones de mitad de mandato puede modificar parte del escenario. Los demócratas obtuvieron la mayoría en el Congreso, lo que podría ampliar la fiscalización y limitar las iniciativas del Gobierno.

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En Europa, la derrota de fuerzas nacionalistas en países como Hungría reavivó el debate sobre la extrema derecha y la cooperación climática. También hay contradicciones: los medios de comunicación han mostrado cómo algunos gobiernos europeos defienden la transición en la COP mientras buscan petróleo y gas ante el aumento de los precios y la inseguridad energética. Esto refuerza la necesidad de que la transición sea justa y planificada, y garantice el acceso a una energía asequible sin perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles.

En Brasil, la reelección del presidente Lula es decisiva para dar continuidad a la lucha contra la deforestación y mantener la presencia del país en la diplomacia climática. Pero el Congreso elegido es el más conservador desde el restablecimiento de la democracia. Esta correlación de fuerzas influirá en los asuntos que se debatan en la COP: los compromisos internacionales solo se convierten en realidad cuando cuentan con el respaldo de leyes, presupuestos y políticas públicas. En el Congreso se decide la protección ambiental, los recursos destinados a los territorios y las normas que regulan las actividades que afectan a los bosques.

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El desafío se extiende a América del Sur. En Paraguay, en medio de una crisis, se debaten reformas para atraer inversiones en minería, litio, tierras raras y otros minerales. Esta carrera también alcanza a Brasil. En la Cámara de Diputados, formo parte de la Comisión de la Amazonía y de la subcomisión que analiza los impactos de la explotación de minerales críticos y tierras raras en los territorios indígenas y tradicionales. La transición energética no puede repetir la lógica de extraer riquezas, concentrar los beneficios y dejar los daños a los pueblos. Para que sea justa, son indispensables la consulta libre, previa e informada y el respeto al derecho de los pueblos a decidir.

En vísperas de la COP31, Noruega anunció una donación de alrededor de 350 millones de reales al Fondo Amazonía, en reconocimiento a la reducción de la deforestación. Este apoyo muestra cómo la cooperación internacional puede contribuir a financiar la protección de los bosques y las iniciativas sostenibles en todo el mundo.

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Hasta ahora, los compromisos anunciados para el TFFF —Fondo Bosques Tropicales para Siempre— suman 7.800 millones de dólares. Entre las principales aportaciones figuran 1.000 millones de euros de Alemania, 500 millones de euros de Francia, 400 millones de libras esterlinas del Reino Unido y 500 millones de dólares de los Países Bajos.

Cabe destacar la propuesta del Ministerio de los Pueblos Indígenas, presentada en la COP31, de elaborar el Mapa de Ruta Indígena hacia la COP32. El ministro Eloy Terena señaló que solo el 1,7% de la deforestación registrada en la Amazonía entre agosto de 2025 y julio de 2026 tuvo lugar en Tierras Indígenas, lo que evidencia la contribución de estos pueblos a la protección de los bosques. La iniciativa busca dar visibilidad a ese trabajo, reunir soluciones indígenas y establecer referencias que faciliten el acceso directo de las comunidades a la financiación climática. Y es que, pese a su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, los pueblos indígenas reciben menos del 1% de esos recursos.

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Por eso es importante que la población brasileña siga de cerca estos movimientos. El resultado de las urnas abre caminos, pero no pone fin a la disputa. Es necesario exigir responsabilidades, presionar al Congreso y vigilar el destino del dinero público y de los recursos naturales. Lo que se decide en Antalya y en Brasilia afecta a los territorios, el empleo, la energía, los alimentos y las próximas generaciones. No hay política climática eficaz sin participación popular, ni transición justa sin los pueblos que protegen la vida y los bosques.