Dos de las tres instalaciones de la cabecera municipal permanecen vandalizadas, en un contexto de apagones, robos y falta de recursos para modernizar la red móvil en Holguín, según reconoció la compañía estatal. (Cuba June 3, 2025. REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

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La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) reconoció que en San Germán, municipio de Holguín, solo una radiobase opera de forma intermitente entre las cinco instaladas, una situación que limita las comunicaciones móviles y se agrava por robos, vandalismo, apagones y la falta de inversiones para modernizar la infraestructura.

La empresa contabilizó 71 hechos de robo, hurto y vandalismo durante 2026, de los cuales 64 fueron considerados especialmente graves por afectar su infraestructura. El escenario fue dado a conocer por CiberCuba a partir de un reportaje del periódico oficialista ¡Ahora!.

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De esas 64 afectaciones, 54 dañaron equipos de radiobases y 12 alcanzaron sistemas solares instalados para sostener las comunicaciones durante los cortes eléctricos. Los incidentes se concentraron principalmente en siete municipios, entre ellos Holguín, Moa y San Germán.

En ese territorio, dos de las tres instalaciones ubicadas en la cabecera municipal permanecen vandalizadas. Una radiobase conecta los teléfonos móviles con la red de telecomunicaciones, por lo que su salida de servicio puede afectar desde una comunidad hasta toda una cabecera municipal, según el alcance de su cobertura.

Los robos contra el respaldo solar durante los apagones

La crisis energética llevó a ETECSA a colocar paneles solares en parte de sus radiobases para reducir su dependencia de la red eléctrica nacional. Sin embargo, esos equipos también se convirtieron en objetivos de robos, especialmente por la sustracción de cables y conectores.

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La compañía reportó una diferencia frente a lo previsto para octubre de 2026, que atribuyó a ataques contra su infraestructura y a limitaciones derivadas de la crisis energética en la provincia. (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Avilio Jiménez López, jefe del Departamento de Coordinación General de la División Territorial de ETECSA en Holguín, explicó que los ataques contra la infraestructura ocurren desde hace años, aunque se intensificaron en 2026. El directivo precisó: “Lo que más nos ha afectado el sistema fotovoltaico es el robo de cables”.

Los componentes robados alimentan tanto las radiobases como los paneles solares, de modo que su ausencia deja inutilizados los equipos destinados a sostener el servicio. La empresa instaló 31 sistemas fotovoltaicos en radiobases de cinco municipios.

Cinco cabeceras municipales ya cuentan con respaldo solar en sus centros de telecomunicaciones, aunque las baterías tienen una autonomía limitada. Antes de finalizar 2026, ETECSA prevé incorporar esa protección en Moa, Frank País, Gibara y Banes, con nueve instalaciones municipales respaldadas por energía solar.

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La capacidad de las baterías obliga también a restringir los servicios disponibles durante los apagones. Los sistemas de gestión desconectan automáticamente la red 4G cuando la carga cae por debajo del 80%, con el objetivo de preservar las llamadas de voz.

El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, aprobado en mayo de 2025, establece que ciertos ataques intencionales contra infraestructura de telecomunicaciones y otros servicios esenciales pueden ser calificados como sabotaje.

Una infografía expone el impacto operativo y económico de 64 ataques contra la red de telecomunicaciones de ETECSA en Holguín durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdidas económicas y antecedentes en la provincia

Las interrupciones de los servicios provocaron que ETECSA dejara de ingresar 28 millones de pesos ($29,015.54 USD, según el intercambio informal) respecto de lo previsto para octubre de 2026 en Holguín. La empresa vinculó esa diferencia con el vandalismo y las restricciones derivadas de la crisis energética.

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Los problemas por el robo de cables ya habían sido denunciados por habitantes de la provincia. En octubre, la sustracción de cables de una antena 4G dejó a un barrio de la ciudad de Holguín prácticamente sin conexión, pese a que meses antes se habían instalado paneles solares para mejorar el servicio.

El creador de contenido Juan López mostró entonces la torre situada cerca de la carretera a Gibara y la avenida Cajigal. Los vecinos habían perdido casi por completo la posibilidad de conectarse a Internet.

Durante 2025, la División Territorial de ETECSA en Holguín registró 27 actos de vandalismo, con pérdidas superiores a 529.000 pesos cubanos. A comienzos de noviembre de 2026, la empresa denunció también una escalada de ataques en Camagüey, donde el robo de más de 2.000 metros de cable de acometida dificultó el restablecimiento de las comunicaciones.

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