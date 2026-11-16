Las operaciones de deuda cerraron octubre con un saldo neto expansivo de USD 838 millones (Foto: Reuters)

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La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,6% en octubre, por efecto de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock bruto subió en USD 3.007 millones respecto de septiembre.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 37.494 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 19.166 millones, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 18.328 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación expansivo en USD 838 millones.

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La Secretaría de Finanzas comunicó además que en octubre de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 489.634 millones, de los cuales USD 487.143 millones se encontraban en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos, por la variación de la cotización de las divisas en el mundo y la brecha entre las tasas de interés de los bonos ajustables por inflación y el tipo de cambio nominal de pesos por dólar.

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Por tipo de legislación, en octubre la deuda en moneda local representó el 66,7% del total, mientras que el 33,3% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de septiembre se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 332,5 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.339,2 millones”.

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Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en octubre a 59%, una décima de punto porcentual respecto de septiembre. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central en el Informe Monetario de octubre.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se contrajeron en USD 76, a USD 38.412 millones.

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El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 154,8 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar, tras la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 34,8 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.661,1 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA aumentaron en USD 13,5 millones, al equivalente de USD 29.114,3 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 6.696 millones (USD 830 millones en divisas y USD 5.866 millones constituidos en pesos), que aumentaron en el equivalente de USD 306 millones, totalizó en octubre USD 482.938 millones.

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Ese agregado mostró un incremento de USD 2.700,5 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 64.340,5 millones hasta octubre último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario la deuda neta baja en USD 4.012 millones

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 35 meses de la presidencia de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 4.012,5 millones.

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Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 20.662 millones con organismos internacionales y una baja de USD 24.674,5 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 59% del producto en octubre pasado.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

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