La logística articula rutas, trenes y puertos con el objetivo de consolidar una red de distribución regional conectada con el comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La región cuenta con recursos naturales y estratégicos requeridos por el mundo: litio, cobre, petróleo y gas no convencional; potencial energético en energías renovables; tierras fértiles y ganadería; extensas áreas marítimas y diversidad de especies para la pesca y alimentación. Sin embargo, solamente disponer de estos recursos no garantiza que puedan llegar a los mercados solicitantes de manera competitiva.

Tener un producto de calidad y demanda internacional es bueno y genera expectativas en la región, pero sin el desarrollo necesario en el ámbito del transporte termina perdiendo peso frente a otros competidores. Riesgo en seguridad, demoras, daños, pasos fronterizos poco ágiles y falta de capacitación y control generan más incertidumbres que aciertos.

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La logística es, precisamente, el sistema que conecta la producción con los mercados. Incluye rutas, ferrocarriles, puertos, centros de distribución, tecnología y procedimientos que permiten trasladar mercaderías de manera eficiente, que procuran la mejora continua y la constante evolución. Por eso, la pregunta central no debería ser solamente cuántas rutas necesitamos construir o cuántos puertos debemos ampliar, sino cómo organizar una red de distribución capaz de mejorar la competitividad argentina y de la región para fortalecer su integración con otros mercados. La oportunidad existe, pero requiere superar el pensamiento de proyectos aislados y comenzar a pensar en proyectos de integración, compartidos y planificados a largo plazo.

El Mercosur: mucho más que un acuerdo comercial

El Mercosur representa una oportunidad estratégica para el desarrollo logístico argentino. Nuestra cercanía con Brasil, Uruguay y Paraguay, junto con las conexiones con Chile, permiten proyectar una red regional para facilitar el movimiento de materias primas, alimentos y productos industriales hacia zonas de mayor consumo y frecuencia. Sin embargo, la integración comercial necesita infraestructura y coordinación operativa. ¿De qué sirve reducir aranceles si un camión debe esperar durante horas en una frontera? ¿Qué sentido tiene recuperar un ferrocarril si no existen conexiones eficientes con los puertos y los centros industriales? ¿Qué debemos hacer para superar estas deficiencias? ¿Inversiones privadas solamente? ¿Solamente inversiones públicas? ¿O un sistema híbrido y controlado?

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Un gran pendiente es el desarrollo de un servicio ferroviario seguro, confiable, adecuado en costos, competitivo y de nivel que pueda facilitar el transporte de productos agrícolas, madera y otras cargas, además de ampliar las alternativas para las empresas regionales. Pero tarde o temprano, necesitará del camión para integrarse en terminales de transferencia, puertos y/o centros de distribución. Por lo que la intermodalidad de modos de transporte debe analizarse y proyectarse con mejoras en el ámbito de la digitalización, y facilitación para evitar demoras, complejidades y burocracias históricas que hemos tenido. En este sentido, vale la pena recordar la frase de John Augustus Shedd, “un barco en el puerto está seguro, pero no es para eso que se construyen los barcos”. Esta frase de 1928 aplica claramente en muchos aspectos, pero fuertemente en nuestra necesidad central: la agilidad, las mejoras al ciclo logístico y seguimiento del costo logístico total, basados en la seguridad y calidad de servicio.

El gran desafío, será contar con inversiones a largo plazo. Las infraestructuras requeridas necesitan de estrategia, planificación, ejecución y mantenimiento. Será necesario definir prioridades, reglas claras y un trabajo en conjunto tanto del sector público como del privado; con transparencia y control.

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El Mercosur puede convertirse en una plataforma para organizar corredores de transporte, potenciar la producción local, fomentar el comercio internacional y generar oportunidades de inversión.