Economía

Los salarios registrados subieron 1,9% y empataron contra la inflación en septiembre

Los sueldos de los trabajadores privados empardaron al IPC del noveno mes del año, mientras las remuneraciones de los empleados públicos quedaron 0,1 puntos porcentuales por debajo

Los salarios registrados empataron contra la inflación en septiembre, luego de encadenar tres meses seguidos de subas reales. (Foto: Reuters)
Los salarios registrados empataron contra la inflación en septiembre, luego de encadenar tres meses seguidos de subas reales. (Foto: Reuters)
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Los salarios de los trabajadores registrados experimentaron un aumento de 1,9% en septiembre. De esta manera, empataron contra la inflación del mismo mes, que arrojó la misma cifra según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La variación salarial fue casi idéntica entre los empleados del sector privado formal (1,9% de ajuste en septiembre) y los trabajadores del sector público (1,8% de suba). Entre los empleados estatales, los que dependen del gobierno nacional tuvieron un aumento de sueldos promedio del 3,5% en el noveno mes del año, mientras que los que dependen de los gobiernos provinciales registraron una suba del 1,3 por ciento. Estos últimos, perdieron por 0,6 puntos porcentuales contra la inflación del mes.

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Ahora bien, si se analiza el avance de los salarios durante los primeros nueve meses del año, se observa una diferencia más marcada entre los trabajadores que se desempeñan en el sector privado y los que están en la parte pública. Los primeros, registraron una suba del 22,7% entre enero y septiembre, en un período en el que la inflación avanzó 23,6 por ciento. Es decir que los asalariados privados perdieron por 0,9 puntos porcentuales contra el IPC en ese período.

En el caso de los trabajadores del Gobierno, los ingresos aumentaron 26% en términos nominales entre enero y septiembre, por lo que superaron por 2,4 puntos a la inflación acumulada.

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La mirada del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó la evolución de los salarios durante la gestión Milei. Según el funcionario, “desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales”.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
Una persona sostiene billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos, recientemente emitidos por el Banco Central de la República Argentina, reflejando la nueva realidad económica y la inflación que enfrenta el país sudamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, remarcó que “las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó 109,4% en el mismo período”.

Ahora bien, si se toma como punto de partida del análisis el mes de noviembre de 2023, justo antes de la asunción de Milie, la cuenta cambia. De acuerdo con el Indec, la inflación acumulada desde ese momento hasta hoy fue de 354%, mientras que los salarios del sector privado registrado subieron 334%, por lo que se mantienen 20 puntos por debajo del IPC.

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