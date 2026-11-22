La Vuelta de Obligado, símbolo de la resistencia argentina frente a las potencias extranjeras, vuelve a interpelar el debate sobre soberanía y proyecto nacional (Wikimedia Commons)

Guardar

Cada 20 de noviembre los argentinos celebramos el Día de la Soberanía Nacional recordando una batalla que perdimos. En la Vuelta de Obligado, en 1845, la escuadra anglo-francesa cortó las cadenas tendidas sobre el Paraná y superó a las fuerzas de la Confederación. Inglaterra y Francia eran entonces las dos mayores potencias del planeta. Pero la resistencia fue tan feroz que dejó un mensaje inconfundible, el de que era imposible sojuzgar a un pueblo dispuesto a defender su soberanía hasta la última gota de sangre. Fue una derrota táctica y una victoria estratégica. San Martín lo dijo mejor que nadie cuando escribió que los argentinos “no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.

Hubo entonces quienes, para sacar ventaja en las disputas domésticas, se plegaron a los invasores y les dieron apoyo logístico y hasta militar. Y hubo quienes supieron distinguir lo principal de lo accesorio. Martiniano Chilavert, unitario y antirrosista declarado, se sumó a las fuerzas de la Confederación convencido de que el interés de la Patria está por encima de cualquier contradicción interna. Lo pagó con la vida, fusilado después de Caseros.

PUBLICIDAD

La memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia. Hay fechas que sirven para entender el presente. En más de doscientos años de vida independiente, nuestra historia política se ordenó alrededor de un mismo eje, una pregunta que nació con la Revolución de Mayo. ¿Hasta dónde llegaría el proceso emancipatorio? ¿Hasta qué punto estábamos dispuestos a romper las ataduras de la dependencia, tanto de España como de “toda otra dominación extranjera”, según el agregado que hizo el Congreso de Tucumán en 1816?

La batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 sobre el río Paraná, es recordada como un hito de la defensa de la soberanía nacional

Abrazar la causa de la independencia o resignarnos a ser un apéndice de metrópolis ajenas. Como nunca resolvimos esa disyuntiva, la historia argentina se volvió un péndulo que oscila entre un proyecto y otro sin consolidar un rumbo. Ese empate entre modelos antagónicos explica también la encrucijada actual.

PUBLICIDAD

En los últimos años, el péndulo volvió a moverse. Padecimos gobiernos que endeudaron al país, aceptaron sin condiciones la tutela de los organismos financieros internacionales y entregaron activos estratégicos al capital extranjero. Tanto entreguismo terminó por naturalizar la pérdida de soberanía como si fuera un destino inevitable, un signo de los tiempos. Nada más disparatado en un mundo donde las grandes potencias vuelven a levantar aranceles, proteger sus industrias y disputar recursos sin disimulo.

Malvinas lo pone en evidencia. Después de años de indiferencia, el Gobierno descubrió de golpe la causa, y por cadena nacional. Bienvenido sea todo gesto que reafirme un reclamo legítimo e irrenunciable. Pero la soberanía no se declama, se ejerce. En septiembre se anunciaron sanciones contra las petroleras que operan en aguas de Malvinas. Esas sanciones están previstas desde 2011 en la Ley 26.659, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y esta administración la incumplió deliberadamente durante casi tres años. Un anuncio sobreactuado sin una política que lo respalde es pura escenografía. No se puede exaltar Malvinas en el discurso y, al mismo tiempo, rematar el patrimonio público, regalar la infraestructura crítica, endeudar irresponsablemente al país y fugar el oro de los argentinos.

PUBLICIDAD

Pero la soberanía no se pierde solo en el mar, en el subsuelo o en las bóvedas del Banco Central. También se resigna cuando se le cercena al pueblo el derecho a elegir, cuando se proscribe a dirigentes mediante sentencias amañadas. Si la fuente de autoridad del poder político es la voluntad popular, toda restricción a la libre elección de un pueblo es un menoscabo a su soberanía. La proscripción tiene doble vía. Se proscribe a Cristina, privada de su derecho a ser elegida, y se proscribe a los millones de argentinos a quienes se les prohíbe votarla.

Impedir que el pueblo elija libremente es cristalizar una democracia restringida, que relega la política a un lugar subalterno y la somete a poderes fácticos erigidos por encima de la legalidad. La política pierde potencia y queda reducida a administrar el statu quo, sin capacidad de transformar nada.

PUBLICIDAD

El combate de la Vuelta de Obligado tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 (Oleo de Manuel Larravide)

Sin soberanía política ni respeto por la voluntad popular no hay soberanía territorial, ni económica, ni financiera, ni alimentaria, ni energética.

Desde nuestra identidad peronista, sostenemos que la vida en común debe pensarse y planificarse en función del bienestar general, con una Nación que se inserte en el mundo desarrollando plenamente sus propias capacidades. Eso es soberanía. Potenciar lo que somos para ser verdaderamente libres. Cuesta reivindicarla en medio de este festival obsceno de entrega del patrimonio público y de los resortes estratégicos del interés nacional, pero tenemos la obligación de pensar el destino del país más allá de la coyuntura. La hoja de ruta oficial tiene pies de barro, porque ningún proyecto es sustentable si genera una exclusión lacerante. No habrá Patria con millones de compatriotas arrojados a la pobreza y la indigencia. El experimento anarcocapitalista terminará mal, porque tiene todo de anarco, nada de capitalista y mucho menos de soberano.

PUBLICIDAD

Las políticas librecambistas y desreguladoras implican pérdida de soberanía. Eso era lo que estaba en juego en Obligado, si abrir nuestros ríos interiores a las manufacturas de las potencias ya industrializadas o proteger el desarrollo productivo propio. Tan básico como eso. Y los argentinos seguimos discutiendo lo mismo. Si aceptar un rol subalterno en la nueva división internacional del trabajo, a la espera de las migajas de un festín ajeno, o reconstruir un proyecto de Nación soberana. Si potenciar la Argentina productiva o reprimarizar la economía y renunciar a agregarle valor y materia gris a lo que nos da la naturaleza, que es patrimonio de todo el pueblo. En ese dilema se juega nuestro destino y el de las generaciones que vienen.

Pertenezco a un espacio político que se llama “La 20 de Noviembre”. No es casualidad. El nombre expresa la convicción de que la política argentina gira en torno a un único dilema, realizar plenamente el sueño emancipador de nuestros próceres o aceptar la condición de nación subdesarrollada y tutelada por potencias extranjeras. A algún distraído le parecerá un anacronismo. En verdad, es lo único que importa. En Obligado aprendimos que se puede perder una batalla y ganar la historia. Lo que no se perdona es entregarse sin pelear.

PUBLICIDAD