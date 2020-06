No obstante, y en base a este último número, hay que recordar que en 2018 (no hace mucho) el BCRA comenzó a tener problemas con Leliqs cuando habían alcanzado el equivalente a 110% de la cantidad primaria de dinero . Los depositantes empezaron a irse, proceso que luego terminó en una violenta caída de reservas (que además hoy no hay), y abrupta suba de inflación.