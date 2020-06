Pocas horas después, el presidente Fernández se refirió el tema en una entrevista con Telefé: “Algunos tienen una tesitura de mucha dureza que por momento no se entiende, vamos a hacer todos los esfuerzo que podamos hacer sin que signifique más postergaciones para los argentinos. No me gusta esta Argentina que cae en el default todo el tiempo, nosotros recibimos el país en default porque el reperfilamiento era un default, pero ningún acreedor me va a convencer de que haya sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible.”