Cuando la verdad deja de importar

(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El problema más grave de una democracia no es que existan mentiras. La mentira existió siempre. El verdadero problema aparece cuando una sociedad deja de creer que la verdad todavía importa.

Una comunidad puede convivir con diferencias ideológicas, crisis económicas y conflictos políticos. Lo que difícilmente pueda soportar durante mucho tiempo es la destrucción de un piso mínimo de realidad compartida.

Hoy ya no discutimos solamente hechos. Discutimos si los hechos existieron, quién los produjo, quién los amplificó, quién se beneficia y cuánto de lo que vemos es información, opinión, campaña, operación, entretenimiento, negocio o condena anticipada.

La gran novedad de esta época no es la mentira. Es la industrialización de la sospecha.

Nunca antes una sospecha pudo nacer en una cuenta anónima, ser amplificada por usuarios con miles de seguidores, adquirir apariencia de noticia, circular como indignación moral y terminar instalada como verdad social antes de que alguien haya verificado seriamente su origen, su contexto o su finalidad.

El adversario no es la prensa seria. Tampoco la libertad de expresión ciudadana. El adversario es la desinformación: la manipulación deliberada de hechos, emociones y percepciones para producir efectos políticos, económicos, reputacionales o institucionales.

Conviene decirlo sin ambigüedades. El periodismo libre es una garantía democrática. Muchas investigaciones decisivas de la Argentina y del mundo nacieron del trabajo periodístico. Casos de corrupción, abusos de poder y hechos de evidente interés público se conocieron porque hubo periodistas que investigaron, preguntaron e incomodaron.

La libertad de prensa, la prohibición de censura previa y la protección constitucional de las fuentes periodísticas son garantías esenciales. Deben preservarse. Sin prensa libre, una sociedad queda más expuesta al silencio, al abuso y a la opacidad del poder.

Pero defender la prensa no exige negar la otra cara del problema. Una cosa es investigar, informar y revelar hechos de interés público; otra muy distinta es fabricar una verdad social mediante recortes, insinuaciones, repeticiones, anonimato, algoritmos, intereses ocultos o campañas digitales de desgaste.

La libertad de expresión no es un derecho menor. Pero ningún derecho constitucional funciona como licencia para destruir sin consecuencias. La crítica pública debe convivir con la responsabilidad, el honor, la intimidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese equilibrio es decisivo. Cuando la sospecha mediática o digital reemplaza al proceso judicial, el problema deja de ser comunicacional y se vuelve institucional. Una democracia no funciona si uno de los poderes del Estado queda subordinado a condenas sociales o climas emocionales previos a una decisión definitiva.

Por eso hay que distinguir periodismo de operación, información de linchamiento, crítica de daño deliberado y derecho ciudadano a saber de simple destrucción reputacional.

Tampoco todo lo que involucra a una persona conocida se convierte automáticamente en asunto de interés público. La exposición pública no elimina la dignidad. Una cosa es lo que la sociedad necesita saber; otra, lo que solo alimenta morbo, desgaste o demolición simbólica.

El ecosistema informativo cambió de naturaleza. Ya no está integrado únicamente por medios tradicionales. Hoy conviven periodistas profesionales, usuarios anónimos, cuentas automatizadas, influencers, streamers, operadores digitales y múltiples formas de comunicación capaces de instalar narrativas con enorme velocidad.

Eso no es negativo en sí mismo. La tecnología democratizó la palabra y permitió que muchas voces antes invisibles participaran del debate público. Pero también abrió una zona más opaca: actores que no siempre informan, no siempre verifican, no siempre contextualizan y muchas veces pueden ser utilizados como vehículos de amplificación por intereses difíciles de identificar.

No todos los influencers, no todos los streamers ni todos los usuarios de redes forman parte de ese problema. Sería injusto afirmarlo. El problema aparece cuando esos nuevos interlocutores son buscados, financiados, incentivados o instrumentalizados para llevar desinformación hacia audiencias que ya no se informan por los canales tradicionales.

Allí nace una economía del daño. La economía digital descubrió que la indignación cotiza mejor que la verdad. El escándalo produce visibilidad. La sospecha, aun cuando no esté probada, puede servir para erosionar a un funcionario, condicionar a un empresario, dañar a un profesional, perjudicar a un competidor o destruir a un ciudadano común.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces esos incentivos son difíciles de probar. Justamente por eso son eficaces. La operación moderna no siempre se presenta como operación. Puede aparecer como opinión espontánea, humor, indignación ciudadana, análisis político, denuncia moral o simple viralización.

La viralidad no premia necesariamente la verdad. Premia lo que genera reacción. Y en una sociedad saturada de estímulos, la sospecha se convirtió en una mercancía emocional.

Ese es el punto más delicado. La sospecha produce pertenencia. Ordena bandos. Fabrica enemigos. Permite sentirse moralmente superior sin necesidad de esperar pruebas. La desinformación no solo engaña: también ofrece una identidad.

Por eso la sanción social anticipada se volvió una de las patologías centrales de nuestro tiempo. Hoy alguien puede quedar públicamente condenado antes de ser escuchado. Un empresario, un funcionario, un periodista, un juez, un profesional o un ciudadano común pueden ser empujados a un juicio público donde la acusación circula más rápido que la prudencia.

La absolución no viraliza como la acusación.

Los abogados que trabajamos a diario en conflictos penales, empresariales y reputacionales vemos cada vez con más frecuencia cómo una causa empieza a construirse en redes, medios y recortes virales antes que en tribunales. Muchas veces el daño social ya está hecho cuando recién comienza el expediente.

El viejo reflejo de “guardar silencio y esperar” muchas veces ya no alcanza. No porque haya que reemplazar el expediente por una estrategia mediática, sino porque ignorar el ecosistema digital puede dejar a una persona indefensa frente a una verdad social fabricada.

A esto se suma una capa todavía más inquietante: las deep news.

Ya no hablamos solamente de fake news, entendidas como noticias falsas. Las deep news representan algo más sofisticado: la construcción artificial de escenas, imágenes, voces o narrativas creíbles mediante inteligencia artificial y manipulación digital.

La desinformación moderna ya no necesita convencer a todos. Le alcanza con erosionar la idea misma de verdad. El problema ya no es solo que alguien pueda mentir sobre la realidad. El problema es que la realidad misma empieza a poder fabricarse.

Una democracia puede sobrevivir al conflicto. Puede sobrevivir a la crítica, a la tensión y a la incomodidad. Incluso puede sobrevivir a la mentira, porque la mentira siempre formó parte de la historia humana.

Lo que no puede tolerar indefinidamente es la destrucción de la realidad compartida.

Por eso la batalla contra la desinformación no es una moda tecnológica. Es una discusión institucional, jurídica, social y humana.

La Argentina necesita pensar cómo proteger al mismo tiempo la libertad de expresión, el periodismo independiente, la intimidad, el honor, el debido proceso y la confianza pública. No son valores contradictorios. Son piezas de un mismo sistema democrático.

Sin libertad de prensa no hay república. Pero sin verdad, responsabilidad y límites frente al daño deliberado, tampoco hay democracia sana.

La verdad ya no se pierde solamente cuando alguien miente. También se pierde cuando una sociedad deja de preguntarse quién habla, desde dónde habla, con qué prueba habla, qué intereses puede haber detrás y a quién beneficia lo que se instala como certeza.

Ese es el desafío democrático de nuestra época: defender la libertad de expresión sin convertirla en refugio de la manipulación; proteger al periodismo sin confundirlo con operaciones; y preservar la crítica pública sin aceptar que la desinformación destruya la confianza común.

Porque cuando la verdad deja de importar, no se debilita solamente la información. Se debilita la justicia. Se debilita la convivencia. Se debilita la democracia.