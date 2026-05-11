Opinión

Cómo cambió el consumo en arquitectura

Materiales nobles, sistemas constructivos modernos y automatización orientada al usuario definen el nuevo concepto de lujo inteligente en el sector inmobiliario

Guardar
Vista parcial de un dormitorio con cama, almohada naranja, lámpara de mimbre, mesita de noche de madera, jarrón de barro con planta seca y cortinas blancas.
El lujo en arquitectura deja de centrarse en la ostentación y evoluciona hacia la sofisticación e innovación, según tendencias globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, el lujo en arquitectura fue una cuestión de visibilidad. Metros cuadrados excesivos, materiales importados, gestos formales grandilocuentes. El lujo se medía en términos de impacto inmediato: lo que se veía, lo que se mostraba, lo que podía ser reconocido rápidamente como “caro”. Hoy, ese paradigma está en transformación. Y no es un cambio estético. Es un cambio cultural.

El fin de la demostración

En los últimos años, el consumo de lujo empezó a alejarse de la lógica de exhibición para acercarse a una lógica de criterio. El nuevo cliente, más informado y atento al contexto, ya no busca impresionar a otros. Busca tomar mejores decisiones. Eso redefine el rol de la arquitectura, porque el valor ya no está en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte. El lujo contemporáneo no desaparece. Se vuelve más sofisticado. Deja de ser evidente para volverse perceptible. El Global Wellness Institute estimó que el mercado global de wellness real estate alcanzó los USD 548.000 millones en 2024. La demanda ya no premia sólo lo ostensible, sino aquello que mejora la vida cotidiana.

La calidad del espacio más que en su tamaño, la precisión del detalle más que en la acumulación de materiales, la eficiencia del diseño más que en la complejidad formal y la experiencia cotidiana más que en el impacto inicial. Ahí empieza a jugarse una nueva idea de lujo.

Una buena orientación solar, una envolvente térmica eficiente, carpinterías de calidad, control de asoleamiento, ventilación cruzada, aislación acústica, materiales sanos y automatización útil valen más que una sucesión de objetos caros sin criterio. Este cambio también se refleja en la manera en que se construye. El lujo ostentoso solía apoyarse en la importación constante de materiales y soluciones externas. El lujo inteligente, en cambio, combina materiales nobles y honestos, tecnología aplicada con sentido, sistemas constructivos eficientes y decisiones que optimizan mantenimiento y ciclo de vida.

En este nuevo escenario, el diseño recupera su lugar central. Cuando se elimina el exceso, lo que queda es la calidad del pensamiento detrás del proyecto. Una buena arquitectura hoy no se reconoce por lo que agrega, sino por lo que decide no hacer.

Una nueva forma de valor

Otro cambio clave es la manera en que se percibe el lujo. Antes estaba asociado al objeto terminado. Hoy está ligado a la experiencia. Importa cómo entra la luz, cómo se vinculan los espacios, cómo se vive la casa en el día a día y cómo evoluciona en el tiempo. El prestigio ya no pasa por lo raro o por lo caro, sino por aquello que es difícil de resolver bien: confort real, privacidad, flexibilidad, tecnología que no invada y una relación más madura con el ambiente.

Este cambio redefine también el valor inmobiliario. Las propiedades que mejor se posicionan ya no son necesariamente las más grandes o las más costosas, sino las mejor pensadas. La NAHB mostró que las viviendas construidas después de 2020 cotizan 19% por encima de las edificadas antes de 2010, en buena parte por mejoras en eficiencia energética, aislación y sistemas más modernos. En otras palabras, el comprador ya no paga sólo metros; paga desempeño.

Todo indica que esta transformación no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural. El lujo ostentoso no desaparece, pero pierde relevancia. En su lugar emerge un lujo más silencioso, más preciso, más exigente. Un lujo que no se apoya en la demostración, sino en la coherencia. Y en ese nuevo escenario, la arquitectura tiene una oportunidad: dejar de ser un símbolo de estatus para convertirse en una verdadera herramienta de valor.

Temas Relacionados

Lujo ContemporáneoArquitecturaWellness Real EstateEficiencia Energética

Últimas Noticias

Setenta veces siete

Reflexionar sobre el verdadero sentido del perdón implica enfrentar los episodios más oscuros de la humanidad, donde la memoria y la justicia deben convivir con la fe y la capacidad de superar el odio

Setenta veces siete

La codicia, la corrupción y la desintegración en Latinoamérica

Los líderes políticos priorizan intereses personales mientras aumenta la brecha social y económica en Argentina y la región

La codicia, la corrupción y la desintegración en Latinoamérica

Por qué Belgrano fue el primer liberal

El creador de la Bandera no sólo tuvo un rol protagónico en el proceso de la Independencia, también fue un defensor de la libertad de comercio y de la competencia en tiempos dominados por monopolios y privilegios coloniales

Por qué Belgrano fue el primer liberal

“No lo vi venir”: cuando el dolor adolescente llega tarde a los adultos

El encierro y la apatía en los jóvenes suelen pasar desapercibidos hasta que el dolor se manifiesta de manera irreversible

“No lo vi venir”: cuando el dolor adolescente llega tarde a los adultos

El efecto “cascada” que arrastra a Milei

El caso Adorni opaca los pocos logros económicos del oficialismo y alimenta tensiones internas

El efecto “cascada” que arrastra a Milei

DEPORTES

En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

Entrevista a Ignacio Boero, presidente de Newell’s: la deuda millonaria del club, la relación con AFA y los posibles regresos de Messi y Bielsa

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

TELESHOW

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

INFOBAE AMÉRICA

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Eugenia Kuznetsova y Artem Chapeye, escritores ucranianos: “Rusia apoya todo lo que sea extremo, extrema izquierda y extrema derecha, para sembrar caos”

El primer ministro británico dará un discurso para intentar revertir la crisis política tras la dura derrota laborista en elecciones locales

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente