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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: CNDH reprobó al penal El Castillo antes de la riña

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14:16 hsHoy

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 colocó al Centro Penitenciario El Castillo en el rango más bajo de evaluación

Fuerzas Armadas vigilan el Centro Penitenciario El Castillo tras riña registrada que dejó una decena de muertos, entre ellos un menor de 2 años. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Fuerzas Armadas vigilan el Centro Penitenciario El Castillo tras riña registrada que dejó una decena de muertos, entre ellos un menor de 2 años. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una puntuación ubicada en el rango rojo o bajo de la escala utilizada por el organismo.

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13:38 hsHoy

Violencia en Naucalpan deja dos muertos y un lesionado en dos hechos distintos: no se reportan detenidos

Las autoridades no confirman una posible relación entre ambos sucesos ni su vínculo con grupos delictivos

Un despliegue de patrullas y elementos de seguridad municipal atiende la escena tras reportarse dos hechos violentos registrados durante la noche en las colonias Minas Palacio y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con los primeros informes, los ataques dejaron un saldo de dos personas fallecidas y una persona lesionada en la zona.

Dos personas fallecidas y una más lesionada fue el saldo de dos hechos violentos registrados durante la noche en las colonias Minas Palacio y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

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