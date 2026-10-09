EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: CNDH reprobó al penal El Castillo antes de la riña

14:16 hsHoy
El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una puntuación ubicada en el rango rojo o bajo de la escala utilizada por el organismo.
13:38 hsHoy
Dos personas fallecidas y una más lesionada fue el saldo de dos hechos violentos registrados durante la noche en las colonias Minas Palacio y Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.