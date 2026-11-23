La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en China, no se abordó el tema de seguridad y que la conversación se centró “exclusivamente” en el comercio. Lo dijo en conferencia matutina, al responder a una pregunta sobre declaraciones públicas del mandatario estadounidense.
¿Qué le preguntaron a Sheinbaum?
Durante la conferencia, una periodista planteó que Sheinbaum había descrito el encuentro con Trump como celebrado “en muy buen ánimo” y que, posteriormente, el mandatario estadounidense hizo declaraciones públicas en las que reiteró que ella le planteó que México es gobernado por los cárteles de la droga. La reportera preguntó si eso era cierto y, de ser así, qué respondió la presidenta.
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Las declaraciones de Trump fueron referidas por la periodista durante la conferencia. En el fragmento analizado no se reproducen las palabras del mandatario estadounidense.
La respuesta de la presidenta
Sheinbaum respondió que “en esta reunión no se trató ese tema” y que el diálogo con Trump fue exclusivamente sobre comercio.
La mandataria reconoció que ha habido llamadas telefónicas en las que el presidente estadounidense ha sugerido esa idea. Según explicó, en esas ocasiones su respuesta ha sido que la información no es correcta y que en México se trabaja por la seguridad y la paz.
Sheinbaum planteó que Trump pudo haberse referido a otra conversación: “A lo mejor él se refirió a otra llamada”, dijo.
“Ustedes saben cómo informa el presidente”
La periodista señaló que Trump sí hizo referencia a la reunión que ambos sostuvieron. Sheinbaum respondió que “ustedes saben cómo informa el presidente Trump”. Reiteró que en ese encuentro se habló de comercio y que probablemente el mandatario se refirió a alguna llamada anterior.
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La presidenta añadió que, cuando él ha mencionado el tema, ella siempre ha contestado que es falso.
Ante un comentario de la reportera, que planteó que “de plano mintió”, Sheinbaum no lo respaldó. Respondió: “No, no, no, él seguramente se refirió a otra llamada, a otra reunión”, y volvió a precisar que en la reunión en China solo se trató el comercio.
El contexto del operativo en Sinaloa
El intercambio ocurrió en una conferencia donde también se habló de la detención de Isidro, conocido como “Chapo Isidro”, durante un operativo realizado el 20 de noviembre. Según los reportes de los periodistas presentes, medios estadounidenses como The New York Times destacaron la coordinación entre ambos países, y Trump comentó la detención en redes sociales.
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Sobre este punto, Sheinbaum afirmó que no participaron elementos de corporaciones de Estados Unidos en territorio nacional durante el operativo. Cuando se le preguntó si estaba “totalmente descartado”, respondió: “Descartado”.
La presidenta explicó que la coordinación con Estados Unidos en seguridad se limita a inteligencia. Según dijo, las actividades de planeación, ejecución y operación las realizan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. En algunos casos se solicitan equipos, “a petición de México”.
Sheinbaum enumeró los cuatro principios que, según afirmó, rigen esa relación:
- Respeto a la soberanía.
- Integridad territorial.
- Confianza mutua.
- Coordinación sin subordinación.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, coincidió en que las operaciones se han hecho “siempre” con personal militar mexicano. También señaló que hay intercambio de información con Estados Unidos y que ese intercambio existe “desde antes” del sexenio pasado, aunque no ofreció detalles.
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