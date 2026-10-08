Riña con disparos en penal de Mazatlán deja un muerto y varios heridos

Elementos de seguridad se movilizaron al Centro Penitenciario de El Castillo tras el reporte de detonaciones al interior del inmueble. (Crédito: Google Maps)

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Una riña registrada este jueves al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó al menos una persona muerta y varios heridos, de acuerdo con información corroborada por una fuente del Gobierno de Sinaloa a Infobae México.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas, cuando se alertó sobre disparos de arma de fuego dentro del centro penitenciario.

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De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las detonaciones se registraron durante un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. Elementos de seguridad se movilizaron hacia el penal para atender la situación.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido información oficial sobre el número de víctimas ni ha detallado las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento.

La situación se mantiene bajo atención de las autoridades y, de acuerdo con la información preliminar disponible, personal médico no ha ingresado al centro penitenciario debido a las condiciones de seguridad en el interior.

La cifra de personas fallecidas y heridas podría modificarse conforme las autoridades tengan acceso al lugar y se realice la evaluación correspondiente.

Antecedentes de violencia en el penal El Castillo

El hecho de este jueves ocurre apenas dos semanas después de otro episodio violento en el mismo centro penitenciario. El 24 de septiembre de 2026, una riña en el área de talleres del penal dejó dos personas privadas de la libertad muertas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, ambos internos primero discutieron y posteriormente se agredieron con un objeto punzocortante. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes.

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El Castillo también fue objeto de una revisión preventiva el 31 de mayo de 2026, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa suspendió las visitas familiares y desplegó personal de seguridad ante la preocupación de familiares por una posible riña. En esa ocasión, las autoridades señalaron que no se había confirmado un enfrentamiento dentro del penal.

Hay además antecedentes de violencia dentro del centro penitenciario. El 13 de agosto de 2023, dos internos resultaron heridos durante una riña; uno de ellos fue trasladado a un hospital de Mazatlán y el otro recibió atención médica dentro del penal.

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