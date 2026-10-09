Banda de asaltantes sigue a un cuentahabiente y a mano armada solo se llevan una maleta con ropa de gimnasio

Los sospechosos habrían seguido la camioneta desde Santa Fe hacia Las Lomas, donde uno habría descendido de la motocicleta y encañonado al conductor con un arma de fuego. (Especial)

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La rutina de un conductor que salió de una sucursal bancaria en Santa Fe terminó en un inepserado asalto en Las Lomas.

Dos hombres a bordo de una motocicleta lo habrían seguido durante el trayecto, convencidos de que trasladaba dinero después de realizar un depósito.

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Dos hombres en motocicleta habrían seguido a la víctima tras suponer que llevaba dinero en efectivo. (Crédito: X/ @c4jimenez)

Cuando la camioneta se detuvo cerca de Chapultepec, uno de los sospechosos se acercó, encañonó a la víctima y le exigió sus pertenencias. Los agresores no hallaron efectivo: escaparon con una maleta de gimnasio que únicamente contenía ropa y objetos deportivos.

El conductor salió de un banco en Santa Fe antes de ser perseguido

La víctima salió de una sucursal bancaria luego de efectuar un depósito y tomó rumbo hacia Las Lomas. Durante el trayecto, una motocicleta con dos ocupantes habría permanecido detrás de la camioneta hasta el punto donde ocurrió la intercepción.

El conductor acudió al banco para realizar un depósito, no para retirar efectivo .

Después de salir de Santa Fe , abordó su vehículo y comenzó su recorrido hacia la zona de Las Lomas de Chapultepec .

Los sospechosos habrían interpretado que la visita a la institución financiera significaba que la víctima llevaba una cantidad de dinero en efectivo .

Con esa sospecha, los hombres lo siguieron en una motocicleta hasta ubicar un sitio donde pudieran acercarse al vehículo.

La persecución terminó en una zona cercana a Chapultepec, donde la camioneta quedó detenida.

El conductor sólo habría realizado un depósito bancario en Santa Fe antes de iniciar su recorrido hacia Las Lomas. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

La secuencia apunta a un posible asalto planeado a partir de los movimientos de la víctima tras su paso por el banco. Los agresores habrían buscado aprovechar el momento en que el conductor se encontraba fuera de la zona financiera.

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Así encañonaron al conductor de la camioneta en Las Lomas

El video difundido sobre el caso muestra a un hombre vestido de oscuro junto al costado de la camioneta. Aunque las imágenes duran pocos segundos, permiten observar el momento en el que el sospechoso se aproxima al conductor.

Uno de los hombres descendió de la motocicleta y caminó hacia la puerta del conductor.

El agresor lo amagó con un arma para obligarlo a entregar sus objetos personales.

El segundo sospechoso permaneció cerca del vehículo de dos ruedas, listo para facilitar la huida tras el robo.

La víctima no habría opuesto resistencia ante la amenaza, con el fin de evitar una agresión mayor.

Los delincuentes revisaron las pertenencias disponibles en la camioneta porque buscaban el efectivo que suponían que trasladaba.

Los asaltantes esperaban encontrar una maleta con dinero en efectivo, pero se lleavron una sólo con artículos deportivos.

Los responsables no encontraron el dinero que esperaban. En vez de una suma en efectivo, se tuvieron que llevar una maleta que contenía únicamente ropa y artículos deportivos.

La SSC CDMX ya rastrearía el trayecto de fuga de la motocicleta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) revisaría las cámaras de vigilancia para reconstruir el desplazamiento de los sospechosos

Las autoridades analizarían registros de cámaras en Santa Fe , Chapultepec y Las Lomas .

La revisión buscaría precisar dónde comenzó el seguimiento a la camioneta y cuál fue el recorrido de los asaltantes.

Los agentes intentarían identificar las características de la motocicleta y a los dos hombres que viajaban en ella.

La investigación también contemplaría establecer si hubo otras personas involucradas en la vigilancia de la víctima antes del ataque.

Elementos del SSC-CDMX ya observarían las cámaras de seguridad para trazr una ruta del yrayecto de los asaltantes. (SSC-CDMX)

El conductor había hecho un depósito antes de iniciar su trayecto, pero los agresores no encontraron efectivo. Tras amenazarlo en Las Lomas, huyeron con una maleta deportiva y dejaron una ruta que ahora sigue la SSC CDMX.

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