México

Suplantaban desde gobernadores y alcaldes hasta ministros de la SCJN: cae red criminal encabezada por exsecretario de finanzas de Michoacán

El grupo estaba integrado por la familia del exservidor público, Luis Miranda Contreras, y se dedicaba a extorsionar a políticos o empresarios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de cinco personas identificadas como Luis N, Liliana N, Aimee de Guadalupe N, Luis Samuel N y Agustín Arturo N. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron varios vehículos particulares que fueron trasladados en grúas, mientras elementos de la Fiscalía custodiaron el traslado de los detenidos. Video: SSPC
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Autoridades de seguridad federal y del Estado de México capturaron a una red criminal encabezada por Luis Miranda Contreras, exfuncionario público de Michoacán que fungió como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas entre 2012 y 2013, la cual se dedicaba a suplantar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hasta alcaldes para extorsionar.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que su arresto se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Edomex, como parte de actos de investigación.

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Red que suplantaba funcionarios públicos
Entre los arrestados se encuentran sus dos hijos, su esposa y el escolta. Foto: SSPC

El exfuncionario fue capturado en el fraccionamiento “La Providencia”, ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México, donde también fueron detenidos Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N”, el escolta, por presuntamente formar parte del entramado de fraude a políticos y empresarios.

Las autoridades los señalan por su probable intervención en el delito de extorsión al estar relacionados con investigaciones diversas por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, la SCJN, del Gobierno del Estado de México, alcaldes y de otras dependencias con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.

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Luis Miranda Contreras cuenta con antecedentes penales por peculado

Red que suplantaba a funcionarios públicos
Foto: SSPC

Luis Miranda cuenta con antecedentes penales por peculado, luego de que en 2017 fue detenido por presuntamente efectuar pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos que no se efectuaron.

Además, fue inhabilitado en el estado de Michoacán, aunque esto no impidió su probable responsabilidad en la creación de la red de extorsión en colaboración con su familia, entre otras personas.

Las autoridades detallaron que también se desempeñó en otros cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, lo que le permitió conocer de primera mano las estructuras político-administrativas de Michoacán y otras entidades del gobierno federal.

El modus operandi que usaba la red criminal: clonaban voces con IA

Gráficos digitales ilustran el modo de operación de un grupo delictivo en Metepec, Estado de México. La organización utilizaba inteligencia artificial para clonar voces y suplantar la identidad de políticos, extraía datos del servicio público y blanqueaba dinero a través de empresas de construcción e inmuebles de alta plusvalía. Los integrantes de la red fueron vinculados a proceso por las autoridades. Video: Fiscalía de Edomex

Derivado de las investigaciones, las autoridades identificaron que el modus operandi de la red criminal se basaba en generar confianza y credibilidad ante sus víctimas (que eran políticos, funcionarios públicos o empresarios) al contactarlas a través de mensajes de texto o llamadas a sus números personales.

Durante la conversación con sus víctimas, el grupo obtenía sus datos confidenciales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como de los relacionados con operaciones políticas o económicas que utilizaban de manera posterior para suplantarlas y extorsionar mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) para clonar voces.

Las autoridades identificaron que para acceder a la información de las víctimas y darles confianza, de manera frecuente se hacían pasar por secretaros particulares de funcionarios o actores políticos-económicos de alto nivel, con esto actualizaban agendas.

Además, gestionaban mensajes como “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.

Víctimas eran contactadas por un supuesto funcionario de alto nivel que solicitaba “apoyo”: números tenían logotipos oficiales

Red criminal dedicada a suplantar a funcionarios públicos
Foto: Fiscalía de Edomex

De manera posterior al primer contacto, un supuesto funcionario de alto nivel llamaba a las víctimas y les decía tener instrucciones superiores” para pedirles apoyo, que consistía en dinero para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas”, incluso “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.

Por si fuera poco, el número telefónico que usaban para contactar a las víctimas y su círculo cercana contaba con imagen de perfil, ícono o registro de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas.

Además, en su modus operandi se detectó el uso de IA para imitar la voz de los funcionarios públicos o actores económicos a los que suplantaban, así como la creación de conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios a través de mensajes de texto o voz y que después compartían a sus víctimas.

Las indagatorias establecieron que para realizar las llamadas y el envío de mensajes usaron al menos 19 teléfonos tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, antes otros, los cuales tienen registros de haber sido usados con tarjetas SIM aseguradas en su detención, y que corresponden con los números reportados por algunas de las víctimas.

Red de extorsión que suplantaba identidad de funcionarios públicos
Foto: Fiscalía de Edomex

*Información en desarrollo...

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