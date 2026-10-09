Derechos Humanos de Sinaloa pide acciones urgentes en el penal de Mazatlán para garantizar la seguridad

Los dos eventos violentos han dejado un saldo de 12 personas sin vida, entre ellos un menor de 2 años. EFE/ Fausto Mcconegly

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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) exigió este 9 de octubre a las autoridades penitenciarias implementar acciones urgentes en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal. El llamado se dio luego de dos hechos violentos consecutivos, ocurridos el 8 y el 9 de octubre, que dejaron 12 personas fallecidas y diversos lesionados al interior del centro.

El organismo condenó “enérgicamente” lo ocurrido y señaló que los hechos “advirtieron múltiples violaciones a los derechos humanos” de las personas privadas de la libertad. Entre las víctimas mortales se contabilizó a un menor de edad que se encontraba de visita familiar al momento del primer enfrentamiento.

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La CEDH condenó las violaciones a derechos humanos y exigió garantías

La Comisión calificó lo ocurrido como un hecho que “vino a trastocar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como los de quienes concurren en la materialización de estos”. El organismo dio inicio a investigaciones propias sobre el caso.

En el marco de esas indagatorias, la CEDH anunció que dictó medidas precautorias y cautelares para garantizar los derechos de los internos y mantuvo comunicación y acompañamiento con los familiares de las víctimas.

El organismo instó a las autoridades penitenciarias a implementar, “de manera urgente”, acciones que garanticen “la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad” del centro, en beneficio de los internos, los visitantes y el personal que labora en las instalaciones.

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La CEDH confirmó que está en contacto con familiares de las víctimas. Crédito: Facebook - Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa

La Comisión exhortó también a generar canales de comunicación con la ciudadanía para mantenerla informada sobre la situación que prevaleció al interior del penal. La tarde de este mismo 9 de octubre se reportaron bloqueos carreteros por parte de familiares de internos, quienes solicitan información sobre sus familiares reclusos.

Al mismo tiempo, la CEDH solicitó a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo “de manera eficaz” las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que. El organismo informó que mantuvo comunicación permanente con las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa, con las que realizó un trabajo conjunto, además del acompañamiento a las familias de las víctimas.

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Dos riñas en 24 horas dejaron un saldo de 12 muertos en el penal

Las autoridades estatales reportaron que el primer brote de violencia ocurrió el 8 de octubre en dos módulos del penal, con un saldo de nueve internos muertos. Entre las víctimas se contabilizó también a un niño de dos años, quien se encontraba en el penal como parte de una visita familiar al momento del estallido de violencia.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, descartó versiones sobre el ingreso de un grupo armado externo y ubicó el origen del conflicto en una disputa entre reclusos. Las autoridades localizaron armas cortas de calibre nueve milímetros al interior de las instalaciones, aunque no precisaron la forma en que ingresaron al penal.

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Personal de los tres niveles de gobierno acudió al penal para implementar un operativo. REUTERS/Brian Toledo Chavarin

La violencia se repitió al día siguiente. Una segunda riña, registrada la mañana de este 9 de octubre, dejó dos internos más sin vida, esta vez por lesiones con arma punzocortante. El número total de víctimas mortales en menos de 24 horas se elevó así a 12.

El saldo de heridos llegó a 17 personas, aunque más de la mitad logró recuperarse y fue dada de alta médica, de acuerdo con la actualización más reciente de las autoridades estatales. La intervención de un grupo interinstitucional, con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales y municipales, permitió contener ambos episodios.

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La Fiscalía investiga los hechos como homicidio doloso

La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que la Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación desde el primer día de los hechos, bajo la hipótesis de homicidio doloso. La funcionaria precisó que ningún cuerpo había sido entregado a los familiares, pues los fallecidos permanecían en el Servicio Médico Forense de Mazatlán a la espera de las identificaciones formales.

Las pesquisas incluyeron el análisis de indicios balísticos correspondientes tanto a armas largas como cortas, aseguradas tras el primer enfrentamiento. La funcionaria evitó precisar cómo ingresaron las armas al penal y señaló que ese punto formó parte de las líneas de investigación en curso, en coordinación con las autoridades penitenciarias.

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El Centro Penitenciario El Castillo no fue ajeno a episodios violentos previos. En lo que va de 2026, el penal registró al menos tres incidentes anteriores: una agresión con objeto punzocortante en septiembre que dejó dos muertos, y dos casos aislados de internos hallados sin vida en sus módulos, en junio y agosto, bajo la hipótesis preliminar de suicidio.

Gobierno de México respaldó a Sinaloa y anunció un nuevo penal

El Gobierno del Estado de Sinaloa informó este 9 de octubre que cuenta con el respaldo del Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en la entidad. La gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario en el estado, con inversión federal.

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El gobierno del estado de Sinaloa confirmó la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad. Crédito: X - @sinaloagobmx

“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, aseguró la mandataria estatal, quien añadió que “estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el estado”.

El Gobierno del Estado refrendó su compromiso de actuar en coordinación con las autoridades federales, en el marco de la Estrategia de Seguridad impulsada por la administración de Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario estatal.