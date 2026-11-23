Agenda de movilizaciones hoy lunes 23 de noviembre

Las movilizaciones sociales pueden ocasionar retrasos en vialidades y transporte público. (Jovani Pérez/Infobae)

La movilización principal será encabezada por el Colectivo Estudiantil Señal de Alarma CESA Prepa 8, que partirá a las 12:00 horas de la Escuela Nacional Preparatoria 8, en avenida Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. El contingente se dirigirá hacia la escultura “Los Bigotes”, en Ciudad Universitaria, y posteriormente a la Rectoría de la UNAM. La protesta se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se estima una asistencia de 120 personas.

Desde las primeras horas del día se esperan otras protestas. A las 08:00 horas, vecinos de Bosque Residencial del Sur se concentrarán en la Glorieta de Vaqueritos, en Tlalpan, para exigir atención al desabasto de agua. A la misma hora, integrantes de Libres y Combativas MX acudirán a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para demandar justicia en un caso de violencia feminicida.

También a las 08:50 horas, vecinos de Pantitlán protestarán en Calle 4 y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztacalco, contra un desarrollo habitacional y para solicitar la creación de un área verde. En esa misma alcaldía, vecinos e inquilinos del Centro A.C. realizarán una conferencia de prensa y plantón, a las 08:30 horas, frente a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, en calle Canela.

Entre las concentraciones de mayor aforo destaca la del Consejo Nacional Motociclista, programada a las 13:00 horas frente a la Secretaría de Movilidad, en avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte. Los participantes demandarán la cancelación de placas de carga, licencias especializadas y el programa piloto para repartidores en motocicleta.

Asimismo, habrá protestas en los juzgados del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, y en los Juzgados Penales de la colonia Doctores, convocadas por la colectiva Las Tonantzin, en demanda de justicia para mujeres víctimas de violencia. También se contemplan concentraciones de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajadoras sexuales independientes, integrantes del colectivo Salvemos Cuyutlán y ciudadanos que solicitan investigaciones contra magistrados electorales.

Eventos masivos

Por la noche, la rodada de Coapita’s Bikers saldrá a las 19:50 horas de la Alameda del Sur, en Coyoacán, con destino a Plaza Miyana, en Miguel Hidalgo. La ruta podría impactar vialidades como Canal de Miramontes, Calzada de Tlalpan, Viaducto, Circuito Interior y Ejército Nacional.