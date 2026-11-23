Tamagotchi cumple 30 años y regresa como dispositivo retro - (Amazon)

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El Tamagotchi cumple 30 años desde que Bandai lo lanzó en Japón el 23 de noviembre de 1996. La mascota digital de tres botones revive como icono retro, impulsada por adultos que crecieron con ella, jóvenes atraídos por la estética de los 2000 y niños que descubren ahora su sistema de cuidados.

El aniversario confirma que el pequeño dispositivo con forma de huevo no quedó limitado a una generación. La compañía japonesa busca convertirlo en un objeto de colección, un accesorio de moda y una puerta de entrada al juego para nuevos usuarios. Las celebraciones incluirán lanzamientos especiales, colaboraciones y una aparición en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

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El Tamagotchi nació de una idea ligada al cuidado

Taro Tsuji, director ejecutivo de Bandai y responsable de Tamagotchi, explicó que el origen del juguete estuvo en una imagen cotidiana de Japón: un niño que atrapa un insecto, lo guarda en un recipiente y lo cuida.

La franquicia evolucionó desde una pantalla monocromática hasta incorporar color, conexión inalámbrica y nuevas formas de interacción, sin abandonar la rutina sencilla que definió su identidad

Esa costumbre se trasladó al mundo digital mediante un aparato pequeño, portátil y con una mascota virtual que exigía atención. El usuario debía alimentarla, limpiarla, jugar con ella y vigilar su estado. Si descuidaba esas tareas, el personaje podía enfermar o desaparecer.

Bandai desarrolló el producto en una etapa de dificultades financieras, cuando la compañía buscaba lanzar algo distinto. La mezcla entre un objeto de bolsillo, una pantalla de cristal líquido y una rutina de cuidado convirtió al Tamagotchi en un fenómeno durante los últimos años del siglo pasado.

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Tres generaciones sostienen el regreso de la mascota virtual

Tsuji divide a los compradores actuales en tres grupos. El primero está formado por personas de alrededor de 30 años que recibieron un Tamagotchi durante el lanzamiento original. Para ellos, el juguete funciona como un vínculo con la infancia.

El segundo grupo reúne a jóvenes de 20 años que conocieron la franquicia por la serie animada de 2008 y por el regreso de la moda ‘dosmilera’. El tercero corresponde a niños que se acercan al dispositivo como una experiencia distinta a los teléfonos y las consolas actuales.

Bandai convierte el Tamagotchi en un accesorio de moda - EFE/ Zipi

La nostalgia retro ayudó a expandir la marca desde 2025. Tsuji vinculó ese impulso con el llamado “boom de las niñas de Heisei”, una tendencia japonesa que recupera la estética, los accesorios y la cultura popular de las décadas recientes.

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“Sin este auge de nostalgia retro, no habríamos podido crear una ola tan grande como la actual”, señaló el ejecutivo. Según su explicación, Bandai llevaba tiempo preparando productos y estrategias para conectar con ese interés.

Los adultos compran juguetes para recuperar recuerdos

El aniversario coincide con una tendencia entre adultos que adquieren juguetes vinculados con su infancia. Valerie, una compradora austriaca entrevistada por EFE en Harajuku, contó que su madre nunca le compró un Tamagotchi y decidió obtener uno al ver los productos del 30 aniversario.

Para ella, el objeto comparte una lógica con Furby, Polly Pocket, Playmobil y otros juguetes populares durante los años noventa. Comprar uno en la adultez permite volver, aunque sea por un momento, a una etapa asociada con menos responsabilidades laborales.

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Tamagotchi combina nostalgia, colección y tecnología portátil (Bandai)

Sayran, una seguidora australiana de la franquicia, mantiene varios dispositivos en su bolso y los cuida durante todo el día. Recibió su primer Tamagotchi mientras estudiaba desde casa y lo sintió como “su primer amigo”.

El dispositivo ocupa una posición particular frente al teléfono móvil. No busca reunir todas las funciones digitales, sino concentrarse en una tarea sencilla: cuidar a un personaje virtual. Esa limitación también explica su vigencia como accesorio y objeto de colección.

Bandai busca convertirlo en accesorio de moda

La empresa ampliará esa estrategia con los Tamagotchi Ring, anillos jugables que llegarán a partir de febrero como parte de las celebraciones. La propuesta intenta integrar la mascota virtual en el estilo personal de quienes cuelgan los dispositivos de bolsos, mochilas o llaveros.

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Tsuji considera que el pequeño huevo ofrece una alternativa a la frialdad tecnológica del celular. Su formato permite llevarlo visible, tocar sus botones y establecer una rutina breve de interacción con el personaje.

Bandai también busca acercarse a los niños mediante colaboraciones. Una de ellas fue desarrollada con Roblox, plataforma donde los jugadores pueden trasladar avatares y participar en experiencias vinculadas con Tamagotchi.

El modelo original utilizaba una pantalla sencilla de cristal líquido. Durante tres décadas, la franquicia incorporó infrarrojos, pantallas a color, conexión Wi-Fi y nuevas funciones de interacción. Tsuji atribuye parte de esa continuidad a la escucha activa de los seguidores en internet.

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