Avanza juicio formal contra “El Pari”, operador de La Unión Tepito, por posesión de droga y arma de uso militar

Rogelio “N” fue detenido por policías de la SSC en posesión de marihuana, cocaína, metanfetamina y un arma de fuego artesanal tipo pluma, calibre 9 milímetros. Crédito: Especial

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de Rogelio “N”, alias “El Pari”. Un juez de control lo señaló como presunto operador de la organización delictiva conocida como “La Unión Tepito”.

El imputado enfrentará un proceso penal por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, y por portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La autoridad judicial dictó la medida el 7 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Rogelio “N” el 29 de septiembre de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales lo observaron a bordo de un vehículo mientras manipulaba varios envoltorios con droga.

Durante la revisión del vehículo, los agentes hallaron marihuana, cocaína y metanfetamina en poder del detenido. El operativo respondió a labores de vigilancia que la corporación mantiene en la zona centro de la capital.

La detención ocurrió el 29 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, donde le aseguraron marihuana, cocaína, metanfetamina y un arma de fuego artesanal tipo pluma calibre 9 milímetros. Crédito: Especial

La Unión Tepito y la cadena de mando señalada por la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a Rogelio “N” como presunto subordinado de “El Huguito” y “El Elvis”. Ambos individuos figuran como integrantes de “La Unión Tepito” ante las autoridades capitalinas.

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La organización mantiene actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en la zona centro de la Ciudad de México. La dependencia capitalina considera la desarticulación de esta estructura una de sus prioridades en materia de seguridad.

¿Qué es “La Unión Tepito” y por qué fue vinculado a proceso Rogelio “N”?

El grupo delictivo opera en el centro de la capital con actividades de narcomenudeo y extorsión. Rogelio “N” fue vinculado a proceso porque un juez de control consideró suficientes los datos de prueba que lo relacionan con la posesión de droga y un arma de fuego mientras operaba bajo las órdenes de miembros señalados de esa organización.

De acuerdo con medios locales un informe de inteligencia de la SSC identificó la presencia de 13 organizaciones delictivas en la capital. Entre ellas figuran “La Unión Tepito”, “La Anti-Unión”, el Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

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Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo medio consignó que agentes de inteligencia de la corporación capitalina detuvieron a Rogelio “N” en el centro de la ciudad el día del operativo. La publicación señaló que las autoridades lo relacionaron con la célula criminal desde el momento de su captura.

Las pruebas que sostienen la imputación en la alcaldía Cuauhtémoc

Los policías capitalinos aseguraron a Rogelio “N” un arma de fuego artesanal tipo pluma, calibre 9 milímetros. También le decomisaron dinero en efectivo y un teléfono celular al momento de la detención.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX reunió los informes policiales elaborados por la SSC. El funcionario incorporó además los dictámenes periciales que confirmaron la naturaleza de las sustancias aseguradas.

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Con estos datos de prueba, la Fiscalía CDMX formuló la imputación contra el detenido ante el juez de control. La autoridad ministerial solicitó la vinculación a proceso por los delitos de narcomenudeo y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez de control analizó los informes policiales, los dictámenes periciales y los objetos asegurados durante la audiencia inicial. La autoridad judicial consideró que los datos de prueba resultaban suficientes para acreditar ambos delitos.

La prisión preventiva y el plazo fijado para la investigación complementaria

El juez de control ordenó que Rogelio “N” permanezca en prisión preventiva durante el proceso. La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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Respecto al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el juez determinó que ese proceso continuará ante la autoridad federal. La Fiscalía CDMX seguirá a cargo del proceso por narcomenudeo en el fuero local.

La dependencia capitalina reiteró que sus investigaciones buscan desarticular estructuras criminales que generan violencia en la ciudad. El organismo señaló que el análisis de inteligencia permite identificar a los integrantes de estos grupos y reunir pruebas suficientes para los tribunales.

Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía CDMX añadió que este tipo de resultados forma parte de una estrategia permanente contra las células que operan en la zona centro de la capital. La corporación capitalina mantiene operativos similares en otras alcaldías con presencia de grupos delictivos.

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En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía CDMX recordó que Rogelio “N” conserva el derecho a la presunción de inocencia. El imputado será tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento hasta que un órgano jurisdiccional determine lo contrario mediante sentencia.