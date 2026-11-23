Free Fire es un juego de batalla que se puede descargar sin costo en celulares. (Foto: Garena)

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Garena habilitó una nueva serie de códigos de Free Fire para reclamar recompensas sin costo este lunes 23 de noviembre de 2026. Las combinaciones permiten intentar obtener diamantes, skins, atuendos, accesorios y cajas con contenido para usar dentro del videojuego.

Cada clave tiene condiciones propias de disponibilidad. El sistema puede limitar su uso por región, cantidad de canjes o plazo de activación. Por ese motivo, los jugadores deben ingresarlas cuanto antes y comprobar que su perfil esté vinculado con uno de los métodos de acceso aceptados por la plataforma.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para canjear hoy

La siguiente lista reúne las combinaciones para intentar canjear recompensas en Free Fire. Deben copiarse sin modificar mayúsculas, números ni orden de los caracteres. Tampoco deben incluir espacios antes o después del código:

La mayoría de veces Garena libera más de 10 combinaciones para canjear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

H8YCAJDUDKQ9.

JDI3SX5NMJ64V.

FFSGT7KSBHD82.

B1FCCUIDN68YT.

BR43FMAPYEZZ.

FFSGT7KNFQ2X.

4ST1ZTBZBRP9.

UPQ7X5NMJ64V.

H8YC4TN6VKQ9.

S9QK2L6VP3MR.

FPSTQ7MXNPY5.

B1RK7C5ZL8YT.

4N8M2XL9R1G3.

FF6YH3BFD7VT.

Los premios pueden variar según cada clave y la disponibilidad que figure. Algunas combinaciones entregan artículos coleccionables o accesorios, mientras que otras pueden habilitar diamantes, trajes o skins de armas. La confirmación definitiva aparece una vez que el portal procesa la solicitud.

Cómo redimir los códigos en el portal oficial de Garena

El canje se realiza desde el portal oficial de recompensas de Garena. Allí, el usuario debe iniciar sesión con la misma cuenta que utiliza en el juego y luego buscar el campo destinado a introducir el código promocional.

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Solo se deben redimir los códigos en el portal oficial de Garena. (Foto: Garena)

La plataforma admite perfiles asociados con Google, Facebook, Apple o VK. Después de seleccionar el acceso correcto, corresponde pegar la clave y revisar cada carácter antes de confirmar. Una letra equivocada, un número omitido o un espacio adicional pueden hacer que el portal rechace el pedido.

Por qué sale el mensaje de código inválido o expirado?¿

El aviso de código inválido o expirado suele indicar que la combinación alcanzó el máximo de usos establecido, que su plazo de vigencia terminó o que no está disponible para el servidor desde el cual se intenta reclamar el premio. Las restricciones pueden cambiar según la región de la cuenta.

Asimismo, es posible que el problema responda a un error al copiar la secuencia. Los códigos combinan letras y números, así que resulta preferible pegarlos directamente en lugar de escribirlos de forma manual. Conviene verificar que no haya espacios al principio o al final y que se mantengan las mayúsculas originales.

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Las cuentas de invitados no pueden acceder a los premios que dan los códigos. (Foto: EFE/Garena/)

Quiénes no pueden reclamar premios en Free Fire a través de códigos

Las cuentas de invitado no pueden utilizar el sistema de recompensas, incluso cuando el código aún aparece como activo. El portal necesita una cuenta registrada para identificar el perfil que recibirá los objetos y enviar el contenido correspondiente al buzón del juego.

Quienes juegan con un perfil de invitado deben vincularlo antes con alguno de los proveedores habilitados. Google, Facebook, Apple y VK figuran entre las alternativas disponibles. La vinculación de la cuenta permite que los premios queden asignados al usuario correcto y evita inconvenientes durante el proceso.

Los obsequios demoran en llegar en un rango de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto demoran en llegar los diamantes al inventario

Los artículos obtenidos mediante los códigos suelen enviarse al correo interno de Free Fire. El plazo habitual de entrega es inferior a 24 horas, aunque algunos premios pueden tardar en reflejarse en el inventario principal del usuario.

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Después de completar el canje, es clave revisar la sección de correo del juego. Los diamantes se encuentran entre las recompensas más buscadas, porque permiten acceder a contenido de pago, pero su entrega depende de la clave validada y de las condiciones que mantenga activas el sistema.

La pauta principal es utilizar únicamente el portal oficial de recompensas de Garena y descargar el juego desde tiendas verificadas. En los teléfonos con Android, la vía indicada es Google Play Store; en los dispositivos de Apple, corresponde usar App Store.