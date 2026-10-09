México

Un menor de edad y nueve reos muertos, el saldo de la riña en penal de Mazatlán: autoridades suspenden las visitas familiares

Las autoridades recuperaron el orden en el centro penitenciario luego de que el enfrentamiento dejara diez personas fallecidas y 16 lesionadas

Un menor de edad y nueve reos muertos, el saldo de la riña en penal de Mazatlán: autoridades suspenden las visitas familiares - SSPS
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Diez personas murieron, entre ellas un menor de edad, y 16 resultaron heridas la mañana de este 8 de octubre de 2026 en una riña registrada al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Sinaloa. Así lo informó Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Entre las víctimas fatales se encuentran nueve personas privadas de la libertad (PPL) y el menor de edad, que se encontraba de visita en las instalaciones al momento del enfrentamiento. Otras 16 personas privadas de la libertad resultaron heridas.

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Riña dejó víctimas entre internos y un menor de edad

Téllez López detalló que el director del Centro Penitenciario El Castillo le informó sobre el registro de una riña al interior de las instalaciones. El funcionario precisó que, de forma lamentable, perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que se encontraba de visita.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que las autoridades retomaron el control del penal y que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

Un menor de edad y nueve reos muertos, el saldo de la riña en penal de Mazatlán: autoridades suspenden las visitas familaires - SSPS
Un menor de edad y nueve reos muertos, el saldo de la riña en penal de Mazatlán: autoridades suspenden las visitas familaires - SSPS

Según el funcionario, las 16 personas privadas de la libertad que resultaron lesionadas ya fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria. Téllez López no ofreció detalles sobre la gravedad individual de cada una de las personas heridas.

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Suspensión de visitas hasta nueva orden

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, como medida preventiva, las visitas quedan suspendidas en el Centro Penitenciario El Castillo hasta nueva orden. El secretario explicó que la disposición busca salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de las familias.

El funcionario no especificó una fecha estimada para la reanudación de las visitas al penal.

La riña provocó la movilización de fuerzas de seguridad en el centro penitenciario El Castillo. (Crédito: redes sociales)
La riña provocó la movilización de fuerzas de seguridad en el centro penitenciario El Castillo. (Crédito: redes sociales)

Grupo Interinstitucional retomó el control del centro

Téllez López explicó que, tras el estallido de la riña, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación dentro del penal. Gracias a esa intervención, afirmó, el centro penitenciario se encuentra actualmente bajo control.

Téllez López indicó que las autoridades mantienen presencia en el lugar con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones. Según el funcionario, esta presencia busca preservar el orden dentro del centro.

El secretario subrayó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien, es decir, quienes no se vieron directamente afectados por la riña. Téllez López insistió en que las autoridades continuarán resguardando el centro.

Fiscalía General del Estado investigará lo ocurrido

Téllez López informó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido dentro del penal.

Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps
Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps

El secretario señaló que el objetivo de la indagatoria es determinar las responsabilidades que resulten de la riña registrada este 8 de octubre. El funcionario no ofreció mayores detalles sobre las líneas de investigación que seguirá la Fiscalía.

Trabajo Social acompaña a familiares de las víctimas

De acuerdo con Téllez López, personal de Trabajo Social está estableciendo comunicación con los familiares de las personas que fallecieron. El secretario afirmó que se continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente.

El funcionario no precisó si existen protocolos adicionales de apoyo para los familiares del menor de edad fallecido ni para los deudos de las personas privadas de la libertad.

Compromiso institucional ante los hechos

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró el compromiso de la dependencia de actuar con responsabilidad frente a lo ocurrido en el Centro Penitenciario El Castillo. Téllez López afirmó que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los acontecimientos derivados de la riña.

Asimismo, el funcionario señaló que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa colaborará con las instancias correspondientes, entre ellas la Fiscalía General del Estado, para el esclarecimiento de los hechos ocurridos este 8 de octubre de 2026 al interior del penal.

Violencia en El Castillo

El penal de El Castillo acumula distintos episodios de violencia a lo largo de 2026. El más reciente ocurrió el 24 de septiembre, cuando dos internos murieron tras una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó entonces ambos fallecimientos y dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Uno de los internos fallecidos en aquella ocasión fue identificado como Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien había ingresado al penal el 1 de septiembre y llevaba cerca de tres semanas recluido por una acusación relacionada con portación de arma de fuego. El segundo interno no fue identificado públicamente en ese momento.

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La violencia dentro del centro ya había generado movilizaciones preventivas antes. El 31 de mayo, personal de seguridad realizó una revisión en los módulos tras un reporte sobre una posible riña. Ese día se suspendió la visita familiar y algunos internos fueron reubicados por motivos de seguridad, aunque el director del centro aseguró entonces que no había personas lesionadas.

A esos episodios se suman otros fallecimientos registrados durante 2026, con circunstancias distintas. El 26 de junio, un interno fue localizado sin vida en su módulo después de que se detectara su ausencia durante el pase de lista; la autoridad investigó el caso como un probable suicidio.

El 26 de agosto, otro interno fue encontrado muerto dentro de su módulo, también bajo la hipótesis preliminar de suicidio. Con ese caso, el penal acumulaba tres fallecimientos de personas privadas de la libertad entre mayo y agosto, antes de la riña de septiembre que dejó otros dos muertos.

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