Jamie Lee Curtis cumplió 68 años y expresó en Instagram el impacto de ser la última integrante viva de su familia directa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Jamie Lee Curtis celebró su 68.º cumpleaños con un mensaje en Instagram en el que reconoció ser la última sobreviviente de su familia directa, un anuncio cargado de duelo por la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, ocurrida en junio de este año.

“Hoy será el primer año en que soy el único miembro sobreviviente de mi familia inmediata y de mi segunda familia inmediata. La última en la línea”, escribió la actriz en sus redes sociales el sábado 22 de noviembre, día de su cumpleaños.

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Kelly Lee Curtis falleció el 30 de mayo a los 69 años, por causas naturales, en su residencia de Bellevue, Idaho. Según la oficina del forense del condado de Blaine, estuvo bajo cuidados paliativos durante la semana previa a su muerte.

“La pérdida de mi hermana Kelly en junio fue un golpe real y hoy me siento triste”, escribió Jamie Lee en su publicación del sábado.

Cuando anunció la muerte de su hermana meses atrás, la actriz la describió como “mi primera amiga y confidente de toda la vida” y señaló que “era de una belleza impactante y una actriz de carrera reconocida”.

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Kelly Lee Curtis falleció a los 69 años por causas naturales en su residencia de Bellevue, Idaho. (UK PRESS)

La actriz perdió a sus padres, íconos del cine clásico

La actriz es hija del actor Tony Curtis y de Janet Leigh, figuras centrales del cine clásico de Hollywood.

Su padre murió en 2010, a los 85 años, de un paro cardíaco en su domicilio de Nevada. Su madre falleció el 3 de octubre de 2004, a los 77 años, a causa de una vasculitis, enfermedad que provoca una inflamación de los vasos sanguíneos, en su casa de Beverly Hills, California.

Leigh fue una de las actrices más reconocidas de su generación: obtuvo una nominación al Oscar por Psicosis, de Alfred Hitchcock, protagonizó Touch of Evil, de Orson Welles, y fue el interés romántico de Frank Sinatra en The Manchurian Candidate. Madre e hija trabajaron juntas en The Fog (1980) y Halloween H20 (1998), entre otras producciones.

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A pesar del tono sombrío, el mensaje de cumpleaños de Curtis también incluyó una mirada de gratitud hacia su presente. “He trabajado a través de mucha de esa incomodidad y estoy muy feliz de estar aquí y de tener la vida que tengo. Tanto personal como creativa”, escribió la actriz.

En el mismo texto, agradeció a su círculo más cercano: “Agradezco a mis padres, mi padrastro, mi hermana y su esposo, mi familia extendida, mis amigos y, sobre todo, a mi esposo, mis hijas, sus familias y mi joven nieto”, a quienes dijo que vería ese día.

Janet Leigh falleció en Beverly Hills en 2004 a causa de una vasculitis tras una carrera que incluyó una nominación al Oscar por Psicosis. (Instagram/REUTERS)

También reflexionó sobre su lugar en una cadena generacional: “Lo que me queda es el legado de otros seres humanos que me abrieron el camino a través de sus acciones y ejemplos, como espero ser yo para mi propia familia y, como figura pública, para los millones de personas que he involucrado en mi vida”.

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Kelly Curtis desarrolló, por su parte, una trayectoria actoral propia que incluyó un pequeño papel junto a su hermana en Trading Places (1983) y un rol recurrente como la teniente Carolyn Plummer en la primera temporada de la serie The Sentinel (1996-1999).

También apareció en episodios de Star Trek: Deep Space Nine y Judging Amy, y participó en producciones italianas y alemanas. Su primera aparición en pantalla fue en The Vikings (1958), protagonizada por sus propios padres.

Además de actuar, Kelly dirigió el documental Marby Jets Are Go (2018) y trabajó como asistente de producción de Jamie Lee en Un viernes de locos (2003) y Christmas With the Kranks (2004), entre otras.

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Le sobreviven su esposo, el cineasta John Marsh, y su cuñado, el actor y director Christopher Guest, esposo de Jamie Lee Curtis.