Fausto Isidro Meza Flores y Arturo Beltrán Leyva figuran en una composición artística elaborada en técnica de claroscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Autoridades mexicanas detallaron este 23 de noviembre que, pese a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leyva, la organización criminal no ha sido desarticulada por completo, por lo que quedan remanentes operando.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que “hay un remanente de personas, también relevantes, que eran colaboradores de este sujeto detenido”.

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“No podemos decir que esté desarticulado. Aquí lo importante es, como lo dijo el general secretario y el almirante secretario, no es una operación aislada, son más de cuatro mil detenidos de todas las facciones, de todos los grupos, con un objetivo: es la pacificación de Sinaloa”, explicó Harfuch.

Foto: SSPC

Señaló que “no es ir por un objetivo nada más porque sea relevante, sino ir por los que generan violencia en Sinaloa”.

Previamente, el secretario informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las corporaciones de seguridad federal se trasladarán a Culiacán tanto para sostener una reunión en la materia con la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, como para los equipos que se mantienen desplegados en la entidad.

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Además de que realizarán la entrega de patrullas a las corporaciones estatales y municipales de Culiacán y Mazatlán para fortalecer la seguridad tras el aumento de la violencia en los últimos meses, especialmente en la zona turística.

En tanto, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), compartió los detalles de la captura del líder del también conocido como Cártel de Guasave, organización considerada la principal en el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Indicó que el operativo contra “Chapo Isidro” movilizó a 361 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como 14 aeronaves.

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Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

La operación, denominada Centella, se ejecutó la noche del 20 de noviembre de 2026 en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa, la misma que finalizó con la captura de un líder criminal, identificado por las autoridades como uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos.

La detención derivó en enfrentamientos, ataques contra helicópteros militares, bloqueos carreteros y la muerte de 16 presuntos sicarios de los Beltrán Leyva.

El general reveló que los helicópteros desplegados para proteger a las fuerzas militares fueron atacados con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett, por lo que sus tripulaciones respondieron con armamento.

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Elementos armados y equipados con indumentaria táctica escoltan a individuos detenidos durante un operativo nocturno. Los custodios suben a las personas por la rampa de acceso hacia el interior de una aeronave de transporte militar, donde toman asiento bajo resguardo de los agentes. Video: Defensa

Las agresiones ocurrieron en medio de una reacción de integrantes de la organización criminal que intentaron impedir la captura y posterior traslado del objetivo. Los bloqueos de carreteras se extendieron a los municipios aledaños de Ahome, Guamúchil y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.

Las autoridades también capturaron a Germán N, alias “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial, y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. Primo y cuñado del Chapo Isidro, respectivamente.

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Para David Saucedo, consultor en seguridad pública, la caída del líder de Los Beltrán Leyva provocará el inicio de otra disputa para encabezar a la organización criminal a nivel interno, donde Oscar Manuel Gastelum Iribe, ‘El Músico’ o ‘Salgado’, gana terreno para ser el máximo líder criminal del cártel.