Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica: Fiscalía de Oaxaca revela la primera línea de investigación

El periodista fue asesinado este viernes 9 de octubre. Crédito: Redes Sociales

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Un ataque armado registrado la tarde de este viernes 9 de octubre en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional dejó tres hombres muertos, entre ellos Hamurabi Huesca Manzano, director del medio digital Pinotepa Comunica. Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció como primera línea de investigación que el objetivo del ataque no era el periodista, sino otro hombre señalado como generador de violencia en la región e identificado como “El Darío”.

Hamurabi se desempeñaba también como taxista en el municipio costero del estado y presuntamente estaba por brindar el servicio de transporte al sujeto identificado como blanco de los criminales.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, la agresión ocurrió en un inmueble ubicado en las calles 13ª Sur y 9ª Poniente, en la colonia Planta y Porvenir. La institución desplegó un equipo multidisciplinario para procesar la escena y comenzar la integración de la carpeta de investigación.

La FGEO identificó una disputa entre células criminales como móvil del crimen

La Fiscalía estableció, a partir de trabajos de campo, inteligencia y gabinete, que una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales. Según la dependencia, el grupo armado que ejecutó el ataque ya se encuentra plenamente identificado gracias a las diligencias iniciales realizadas por los Agentes Estatales de Investigación.

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Según las primeras indagatorias, el periodista no era el objetivo de la agresión. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con la mecánica de los hechos descrita por la FGEO, el grupo armado arribó al inmueble de la colonia Planta y Porvenir, donde ya se encontraba Huesca esperando a su cliente para brindarle el servicio de transporte. Al momento en que ocurrió la agresión directa contra “El Darío”, el conductor de la unidad de alquiler también fue alcanzado por los proyectiles y perdió la vida en el lugar.

El hombre señalado como blanco del ataque, identificado con las iniciales D. A. S. A. y conocido con el alias de “El Darío”, fue descrito por la Fiscalía como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la Costa de Oaxaca. El sujeto resultó herido en la agresión y fue trasladado de urgencia a un hospital regional, donde murió horas después a consecuencia de las heridas.

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Comunicado de la Fiscalía de Oaxaca tras el ataque armado registrado en Pinotepa Nacional. Crédito: FGEO

Una tercera víctima, identificada con las iniciales O. F. M. M., murió en el mismo hecho, de acuerdo con el reporte oficial de la dependencia.

Desde el primer momento en que se tuvo registro de las detonaciones, la Vicefiscalía Regional de la Costa desplegó un equipo integrado por Agentes Estatales de Investigación, peritos y ministerios públicos para el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

La Fiscalía afirmó que todos los elementos y circunstancias alrededor de los tres decesos se investigaban de manera exhaustiva para dar con el paradero de los responsables, presentarlos ante la justicia y evitar que el caso quedara en la impunidad.

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Huesca dirigía un medio con 52 mil seguidores en Facebook

Hamurabi Huesca construyó una trayectoria como comunicador en distintos medios de la Costa oaxaqueña antes de fundar Pinotepa Comunica, página que reunió 52 mil seguidores en Facebook bajo la consigna de mantener informado al público sobre la región. El perfil se describía a sí mismo como “Medio Informativo de la Costa” bajo la categoría de periodista.

Horas antes del ataque, alrededor de las 9:25 de la mañana, la cuenta del medio publicó un contenido de promoción política a favor de Salomé Martínez, presentada como presidenta del Partido de la Transformación Oaxaqueña, bajo la leyenda “Con nuestra presidenta Salomé Martínez somos más fuertes”. Esa publicación fue la última actividad registrada en la página antes del homicidio de su director, sin que existiera ningún indicio que vinculara ese contenido con el móvil del crimen.

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Oaxaca acumula al menos dos periodistas asesinados en menos de tres meses

El homicidio de Huesca se sumó al de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con el fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla, dos hombres a bordo de una motocicleta ejecutaron el ataque contra Leyva mientras se encontraba en un puesto de comida.

Cámaras del sistema C5 documentaron el momento exacto del homicidio, la ruta de llegada de los atacantes y su posterior fuga en dos vehículos distintos, según informó la Fiscalía en conferencia de prensa. En el sitio se encontraron tres casquillos de arma calibre 9 milímetros y Leyva recibió los impactos entre la zona de la cabeza y el cuello.

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La carpeta de investigación acumuló más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes en material de video, revisado en menos de 36 horas por un equipo interinstitucional integrado por fiscales, peritos, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre el caso y ordenó el traslado físico de la carpeta a la Ciudad de México.

Rodríguez Alamilla señaló que la actividad periodística de Leyva constituyó la principal línea de investigación del crimen, a diferencia de lo que ocurrió con el caso de Huesca. “La impunidad en crímenes contra periodistas no solo representa una deuda con la víctima y su familia, sino un riesgo directo para la democracia”, sostuvo el fiscal durante la conferencia de prensa en la que presentó los avances de la investigación.

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