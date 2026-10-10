Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Se trata de ocho hombres y dos mujeres los aprehendidos en Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Diez personas fueron detenidas en el estado de Michoacán tras la ejecución de doce órdenes de cateo realizadas de forma simultánea en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. La acción, realizada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo como objetivo desarticular una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y al secuestro. Como resultado del operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

Elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la SSPC en el despliegue. Crédito: Gabinete de Seguridad

El operativo se derivó de labores previas de investigación e inteligencia, mediante las cuales los agentes de seguridad lograron ubicar la zona regional de movilidad de la célula delictiva. Con esa información, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un juez de control las órdenes de cateo correspondientes para intervenir de manera simultánea en los tres municipios identificados como área de operación del grupo.

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En los despliegues participó la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), cuerpo de agentes de la SSPC formalizado mediante un acuerdo publicado el 1 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La unidad está adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y tiene entre sus funciones planear y ejecutar acciones de inteligencia e investigación orientadas a la identificación y detención de generadores de violencia, así como atender mandamientos ministeriales y judiciales.

El operativo dejó cuatro armas de fuego, cargadores y dosis de droga asegurados

Una vez obtenidas las órdenes judiciales, los elementos de Marina, SSPC y FGR implementaron un operativo coordinado que permitió el ingreso a los domicilios señalados en las doce órdenes de cateo. Durante la intervención, los agentes aseguraron cuatro armas de fuego, además de cargadores, municiones y dosis de droga que fueron localizados en los inmuebles. También se recuperaron dispositivos electrónicos que podrían formar parte de las líneas de investigación abiertas por la FGR.

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Fotografía de las autoridades tras el arresto de Andrés "N". Crédito: Gabinete de Seguridad

Los diez detenidos fueron identificados únicamente por su nombre de pila, en apego al protocolo de protección de identidad que aplican las autoridades mexicanas en este tipo de casos.

Se trata de María ”N", José “N”, Teresa “N”, Marco “N”, Andrés “N”, Jorge “N”, Fernando “N”, Ever “N”, Urix “N” y Edgar “N”, todos con el apellido reservado. A cada uno se le leyeron sus derechos de ley de manera inmediata, conforme al procedimiento establecido para este tipo de detenciones, según los reportes oficiales.

Junto con el armamento, la droga y los dispositivos electrónicos asegurados, los diez detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia encargada de determinar su situación jurídica en los próximos días. La célula delictiva desarticulada operaba específicamente en la zona que comprende Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, de acuerdo con la información obtenida durante las labores de inteligencia previas al operativo.

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Dos elementos de la SSPC resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante la acción

Dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego durante el desarrollo de los cateos. Ambos recibieron atención médica inicial por parte de elementos de sanidad de la Secretaría de Marina, quienes se encontraban desplegados como parte del operativo conjunto.

Elementos de la Secretaría de Marina durante el despliegue en Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Posteriormente, los dos elementos heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, sin que el comunicado conjunto precisara mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el enfrentamiento armado durante la ejecución de los cateos.

El operativo se enmarcó en las acciones de fortalecimiento de la seguridad que las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad llevan a cabo en el estado de Michoacán, con el objetivo de detener a generadores de violencia en la entidad. Según declaraciones de las mismas autoridades, con estas acciones, Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que drogas y armas lleguen a las calles, y contribuir así a la seguridad de la población michoacana.

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En Los Reyes, otro operativo dejó cinco detenidos por extorsión a una empresa refresquera

En las últimas horas, la Guardia Civil de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ejecutó cinco cateos en el municipio de Los Reyes dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La acción derivó en la detención de cinco personas, entre ellas un hombre investigado por su presunta participación en extorsiones contra una empresa refresquera en Zamora.

Parte de los detenidos por la extorsión en Zamora. Crédito: SSP Michoacán

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, droga, seis máquinas tragamonedas y siete vehículos, seis de ellos con reporte de robo, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

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