Mujer es bautizada como ‘Lady Navajas’ tras amenazar a un conductor en Oaxaca: presumió influencias durante una pelea vial

La mujer protagonizó una discusión con otro automovilista y presuntamente lo intimidó con un objeto cortante. El caso desató críticas y exigencias de que se investigue lo ocurrido.

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Un altercado en una de las principales vialidades de Oaxaca terminó convertido en una polémica que inundó las redes sociales. El incidente ocurrió la tarde del 6 de octubre de 2026 sobre la calzada Porfirio Díaz, mientras integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenían bloqueos que complicaban la circulación en la zona.

En medio del congestionamiento vehicular, una mujer protagonizó una confrontación con otro automovilista, a quien presuntamente golpeó en su vehículo antes de comenzar una discusión cargada de insultos. La situación escaló cuando sacó un objeto punzocortante, identificado en las grabaciones como un cúter o navaja, y lo utilizó para intimidar al conductor.

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La mujer también habría presumido tener influencias dentro del gobierno, una afirmación que aumentó la indignación de quienes presenciaron el enfrentamiento. Después de que las imágenes comenzaron a difundirse en plataformas digitales, los usuarios la apodaron “Lady Navajas”, nombre con el que rápidamente se identificó el episodio.

¿Qué pasó con ‘Lady Navajas’ en Oaxaca?

(Captura de pantalla)

Las grabaciones del altercado muestran a la mujer fuera de su automóvil, mientras encara al otro conductor y lanza expresiones ofensivas. Durante la discusión, también se observa que golpea y patea la parte frontal del vehículo, al tiempo que exige que el hombre se retire del lugar.

El conflicto se desarrolló cuando el tránsito estaba prácticamente detenido debido a las movilizaciones magisteriales. La falta de circulación provocó que varios automovilistas permanecieran en la zona, mientras algunos testigos aprovecharon para documentar lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

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(Captura de pantalla)

La tensión aumentó conforme avanzaba la discusión y la mujer presuntamente mostró el objeto cortante para amenazar al otro involucrado. Las imágenes provocaron reacciones de rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la conducta exhibida durante el enfrentamiento.

Aunque en las publicaciones se ha señalado que el otro conductor sería un mecánico, esa información requiere confirmación independiente. Lo que sí ha impulsado la conversación digital es la presunta amenaza con un objeto punzocortante y la actitud de la mujer frente a quienes se encontraban en el lugar.

Testigos intervinieron ante la llegada de la policía

(Captura de pantalla)

Otro de los momentos que generaron controversia ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio. De acuerdo con la versión difundida sobre los hechos, los agentes inicialmente habrían intentado intervenir contra el conductor que participó en la discusión.

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Sin embargo, personas que presenciaron el enfrentamiento intervinieron para explicar lo que supuestamente había sucedido y señalaron a la mujer como quien había agredido al automovilista y mostrado el objeto con el que lo amenazó.

La participación de los testigos permitió exponer otra versión de lo ocurrido ante los policías. No obstante, hasta la información disponible en el relato original, no se había confirmado una detención en el lugar.

Este episodio alimentó las críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la actuación inicial de los agentes y reclamaron que las autoridades esclarezcan los hechos para determinar si existieron responsabilidades.

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¿Quién es Luisa Esmeralda Dávila Martínez, señalada como ‘Lady Navajas’?

(Captura de pantalla)

Después de que el video comenzó a circular, usuarios de distintas plataformas intentaron identificar a la protagonista. Algunas publicaciones la señalaron como Luisa Esmeralda Dávila Martínez y afirmaron que presuntamente estaría relacionada con la Secretaría de Gobierno (SEGO) de Oaxaca.

Sin embargo, la identidad de la mujer y su supuesta relación laboral con la dependencia estatal no han sido confirmadas oficialmente en la información proporcionada sobre el caso. Por ello, estas versiones deben tratarse con cautela y no como hechos acreditados.

La controversia creció debido a que, según los testimonios difundidos, la mujer habría presumido tener influencia dentro del gobierno. Esa afirmación llevó a numerosos usuarios a cuestionar si contaría con algún tipo de protección o si su posible posición laboral tendría alguna relación con la manera en que se atendió el incidente.

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Hasta el momento, no se cuenta en el material proporcionado con un pronunciamiento oficial que confirme su identidad, su cargo o la existencia de alguna sanción administrativa o legal en su contra.

Exigen que se esclarezca el caso viral en Oaxaca

La difusión del video convirtió el altercado en un tema de discusión sobre la seguridad en las calles, la reacción de las autoridades y la importancia de investigar las amenazas denunciadas por los involucrados.

Entre los reclamos expresados en redes sociales destaca la exigencia de que las autoridades esclarezcan lo sucedido sin otorgar un trato preferencial por la supuesta posición de alguna de las personas involucradas.

Mientras continúan las reacciones, el caso de “Lady Navajas” permanece rodeado de interrogantes: desde la identidad de la mujer hasta las circunstancias exactas de la intervención policial.

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La difusión de las imágenes ha puesto el incidente bajo el escrutinio público, pero serán las autoridades competentes las que deberán establecer, mediante información verificable, qué ocurrió y si existen elementos para determinar responsabilidades.