Cuerpos de 12 internos asesinados en penal de Mazatlán no han sido identificados: crearán nuevo penal para reforzar sistema penitenciario

La Fiscal de Sinaloa dijo en entrevista que no se habían identificado aún los cuerpos de las personas fallecidas.

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Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado de Sinaloa, dio a conocer este viernes, en entrevista, que se realizaban investigaciones para determinar la razón por la que inició una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo en Mazatlán el pasado jueves, y otra este viernes, que dejó un saldo de 12 personas sin vida en total, 11 Personas Privadas de la Libertad y un menor de edad que se encontraba de visita, así como 17 internos lesionados.

“Inició ahí, en el interior, estamos trabajando esa parte, en coordinación con las autoridades del centro penitenciario”, señaló Sánchez Kondo.

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Dijo que en el hecho del jueves, en el que murieron nueve internos y un menor de edad que estaba de visita, se aseguraron armas cortas, así como indicios balísticos de arma larga y arma corta, lo que significa que ambos calibres fueron utilizados.

Sobre otra riña que se suscitó el día de hoy, viernes 9 de octubre, en el que murieron dos internos, informó que se utilizó un arma punzocortante y que no se tienen indicios aún de que este hecho tenga relación con el de ayer.

Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que no se tenía identificadas a las personas fallecidas, pero se trabajaba en esa parte, y se tenían ya las necropsias realizadas por el SEMEFO en Mazatlán. “No tengo datos aún de las identidades de las personas sin vida, eso va a salir un poquito más tarde derivado de la información que nos proporcione la familia”, señaló.

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(Cortesía)

Señaló que ya se tenían todos los estudios periciales realizados y se estaba en espera de que las familias acudieran al SEMEFO y a las agencias del Ministerio Público para identificarlos.

De los 17 lesionados que se registraron en el hecho del jueves, nueve ya fueron dados de alta y reingresados al centro penitenciario, mientras que ocho continúan recibiendo atención médica en hospitales.

La fiscal dijo que se inició la investigación por homicidios doloso y lo que resulte.

Gobernadora anunacia creación de nuevo penal

La Gobernadora dijo que contaba con el respaldo del Gobierno federal. (Cortesía)

Luego de que se diera a conocer que el pasado jueves se registró una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo que dejó como resultado nueve Personas Privadas de la Libertad sin vida, así como un menor de 11 años, que acudió a visita, también sin vida, y 17 internos heridos, este viernes se dio a conocer que se autorizó la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad.

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Por medio de un comunicado, se dio a conocer que el Gobierno del Estado de Sinaloa contaba con el respaldo absoluto del Gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dio a conocer esta mañana que como parte de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, dio la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad, esto con inversión federal, lo que vendrá a fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario en el estado.

La mandataria estatal declaró que “esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, y aseguró que “estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el estado”.

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La gobernadora realizó estas declaraciones al lado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, del secretario de la Defensa Nacional (Defensa) Ricardo Trevilla Trejo y del secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El pasado jueves se registró una riña en el penal de Mazatlán que dejó 10 muertos y 16 heridos. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Nueva riña deja dos personas sin vida

A pesar de la presencia de los secretarios de seguridad federal en la entidad, en el mismo penal en el que el pasado jueves se registró una riña que dejó 10 muertos y 16 heridos, este viernes se registró un nuevo conflicto en el que perdieron la vida dos Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad de Sinaloa por medio de las redes sociales de la dependencia.

Tras darse a conocer el hecho, el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo que controló la situación para brindar seguridad a las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro.

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Además, se señaló, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue informada de la situación para que realice las investigaciones correspondientes.

El personal de Trabajo Social del penal, se dio a conocer, establecerá comunicación con los familiares de las personas fallecidas, y continuará con las labores para brindarles la información necesaria.

Este viernes de nuevo se registró un conflicto que dejó dos personas privadas de la libertad sin vida. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El resto de la población penitenciaria se encuentra bien, y las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos” se expuso.

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Sobre la riña del jueves, diez personas murieron, entre ellas un menor de edad, y 16 resultaron heridas la mañana del jueves en una pelea registrada al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Sinaloa.

Entre las víctimas fatales se encuentran nueve personas privadas de la libertad (PPL) y el menor de edad, que se encontraba de visita en las instalaciones al momento del enfrentamiento. Otras 16 personas privadas de la libertad resultaron heridas.

El director del Centro Penitenciario El Castillo informó sobre el registro de una riña al interior de las instalaciones. El funcionario precisó que, de forma lamentable, perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que se encontraba de visita.

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El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que las autoridades retomaron el control del penal y que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.