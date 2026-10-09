Nueve internos heridos en la riña del penal de Mazatlán recibieron alta médica: las visitas siguen suspendidas y suman 12 muertos

MAZATLÁN, SINALOA, 08OCTUBRE2026.- Una riña entre internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, dejó como saldo diez personas muertas y por lo menos 16 heridos. Al lugar se fueron desplegados antimotines de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional para controlar a los grupos en disputa. Familiares comenzaron a llegar a las puertas del Penal, para tener información de los heridos y de la situación que prevalece. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa actualizó la tarde de este 9 de octubre la información sobre el estado de los heridos en la riña registrada un día antes en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán. Nueve de las 16 personas privadas de la libertad que resultaron lesionadas fueron dadas de alta médica debido a su mejoría, mientras el resto continuó bajo atención hospitalaria.

El penal acumuló, entre el jueves y este viernes, dos eventos violentos que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas. Las visitas permanecieron suspendidas mientras las autoridades realizaban una revisión interna, por lo que se pidió a las familias evitar acercarse a las instalaciones.

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