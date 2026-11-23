Un festejo familiar en Parma derivó en una tragedia cuando dos hombres abrieron fuego dentro del salón (Cleveland 19)

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La Policía de Parma, en Ohio, aún intenta establecer qué ocurrió dentro de una reunión familiar que terminó con tres muertos y un detenido.

El punto central es determinar si el hombre de 29 años que permanece detenido inició la agresión o actuó en legítima defensa.

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El hecho ocurrió poco después de las 18 del sábado en el salón Pandora’s Magical Events Venue, sobre Ridge Road.

El establecimiento se encuentra a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur de Cleveland. Decenas de agentes y paramédicos acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

Decenas de agentes y paramédicos llegaron al Pandora's Magical Events Venue tras el llamado de emergencia del sábado por la noche. Las autoridades recuperaron dos armas dentro del local (Cleveland 19)

La futura madre, para quien se organizó la celebración, no sufrió heridas. Las autoridades describieron el caso como una aparente disputa doméstica que escaló hasta el intercambio de disparos dentro del salón.

Entre los fallecidos está el padre del bebé, un joven de 19 años identificado por las autoridades como Daviontae Pate, residente de Cleveland.

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El joven que perdió la vida esa noche iba a ser padre. Testigos dijeron a la policía que había llegado al festejo sin invitación y que fue uno de los dos hombres que intercambiaron disparos dentro del salón (Cleveland 19)

Cómo se desató el conflicto

Testigos indicaron a la policía que Pate no había recibido invitación para asistir al festejo, explicó el portavoz Scott Traxler. Las autoridades no precisaron si hubo un altercado verbal previo a los disparos ni cuánto tiempo estuvo Pate en el salón antes de que comenzara el tiroteo.

Pate fue uno de los dos hombres que intercambiaron disparos dentro del local, señalaron los investigadores.

El otro hombre involucrado tiene 29 años y lleva el apellido Townsend, el mismo que Jayson Lamont Townsend, una de las víctimas. Las autoridades no detallaron su vínculo exacto con las personas involucradas.

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La policía lo detuvo tras el hecho y lo trasladó a la cárcel de Parma, aunque no presentó cargos en su contra, de acuerdo con la información recogida por Associated Press.

La policía describió el episodio como una aparente disputa doméstica. Lo que todavía no pudo establecer es quién comenzó a disparar y qué desencadenó el enfrentamiento dentro del local (Cleveland 19)

Las víctimas del tiroteo

La Oficina del Médico Forense identificó a dos de las víctimas fatales como Leasia England, de 17 años, y Jayson Lamont Townsend, de 45, oriundo de Euclid.

Townsend era el padre de la mujer embarazada, confirmó la policía. Ninguno de los dos tenía rol activo en el enfrentamiento, según lo que trascendió de la investigación preliminar.

Las autoridades no precisaron qué arma causó la muerte de cada una de las tres personas. Ese punto quedó pendiente de los estudios periciales.

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Una mujer de 39 años recibió una herida de bala en una pierna. La policía aseguró que su estado no implica riesgo de muerte y tampoco difundió su identidad.

Los agentes que acudieron al salón hallaron a cuatro personas baleadas. Tres de ellas ya habían muerto cuando la policía intervino, informó el medio local Cleveland.com.

Tres de las cuatro personas baleadas esa noche murieron antes de que la policía pudiera intervenir. La embarazada que era homenajeada salió ilesa del salón (Cleveland 19)

El estado de la investigación

Los investigadores recuperaron las dos armas de fuego utilizadas en el tiroteo. Ningún agente disparó su arma ni sufrió lesiones durante la intervención, precisaron las autoridades.

La Policía de Parma revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y las declaraciones de quienes asistieron a la reunión.

El objetivo es reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar quién disparó primero.

Las pruebas balísticas y las grabaciones de seguridad son los elementos centrales de la investigación (Cleveland 19)

Traxler sostuvo que las pruebas balísticas podrían aclarar cuál de las armas alcanzó a cada víctima, ya que ambos hombres dispararon dentro del mismo salón.

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Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado si el detenido comparecerá ante un tribunal.

La decisión sobre una eventual acusación formal corresponde a los fiscales del condado, una vez que concluya el análisis de las pruebas reunidas. La policía aseguró que no existe un peligro para la comunidad.