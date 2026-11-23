El último concierto de Nodal en México fue el 21 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Christian Nodal anunció el 22 de noviembre su retiro temporal de los escenarios mexicanos, a través de sus redes sociales.

La despedida ocurre en medio de una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el control comercial de su nombre artístico ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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El cantante no explicó los motivos de la decisión.

El mensaje llegó un día después de su presentación en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, el 21 de noviembre.

“Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. ¡Gracias por tanto! Los amo”, escribió en sus redes sociales.

El cantante no explicó los motivos de su decisión de pausar sus presentaciones en México. (Captura de pantalla @nodal)

El conflicto con su padre tiene un nuevo frente desde el 9 de noviembre, cuando la defensa de Nodal presentó una oposición formal ante el IMPI para impedir que González Terrazas registre la marca “Christian Nodal” en la clase 16, categoría que abarca productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

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La solicitud del padre había sido ingresada el 30 de septiembre bajo el expediente 3714831.

Los registros públicos del IMPI muestran que el padre posee tres marcas vigentes

González Terrazas figura como titular exclusivo de las marcas “CN Christian Nodal” y “Nodal”, ambas con vigencia hasta 2036, y “Christian Nodal Pal Cora”, válida hasta 2034, todas correspondientes a actividades de entretenimiento y espectáculos.

Padre e hijo comparten dos registros de la denominación “Christian Nodal” para bebidas y servicios de restaurantes y bares, vigentes hasta 2034.

Los primeros registros datan de 2016, cuando Nodal era menor de edad y la administración de su carrera quedó bajo la dirección de su padre.

Los expedientes activos relacionados con el nombre artístico del cantante no tienen resolución definitiva por parte del IMPI. REUTERS/Mario Anzuoni

En abril de 2026, el propio cantante publicó en sus redes sociales: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso, pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes.”

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La defensa de Nodal argumenta que el padre no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrar y que no cuenta con su autorización para hacerlo.

El escrito también solicita al IMPI que reconozca la notoriedad de la marca “Christian Nodal”, respaldada con datos de plataformas musicales y cifras de seguidores en redes sociales. Esa solicitud permanece pendiente de examen.

El IMPI había objetado solicitudes anteriores del padre en 2016 y 2024

La oposición presentada por Nodal recupera antecedentes administrativos. En esas dos ocasiones, el instituto cuestionó solicitudes de González Terrazas por reproducir el nombre artístico del cantante sin acreditar la autorización correspondiente.

En el caso de la marca “Christian Nodal Pal Cora”, el IMPI advirtió que el nombre había adquirido reconocimiento público suficiente para generar confusión entre los consumidores. Ambos trámites concluyeron con registros concedidos.

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Los primeros registros del nombre artístico de Nodal datan de 2016, cuando el cantante era menor de edad. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

La disputa también involucra una reserva obtenida por González Terrazas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en 2016. Una constancia de renovación de 2021 lo identificaba como titular de esa reserva, con vencimiento previsto para marzo de 2026.

En mayo de ese año, el INDAUTOR confirmó que la reserva seguía vigente, sin precisar quién figura actualmente como titular ni la nueva fecha de vencimiento.

Nodal tiene fechas confirmadas fuera de México para diciembre de 2026 y enero de 2027

El cantante se presentará el 12 de diciembre en Bogotá, Colombia, y el 22 y 23 de enero de 2027 en California, Estados Unidos.

Su mensaje en redes sociales especificó que el retiro es de los escenarios de México, sin precisar una fecha de regreso.

El cantante aún mantiene fechas confirmadas en el extranjero. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Su última presentación fue 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, dentro de la edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil, que se extiende hasta el 29 de noviembre con artistas como Carín León, Marco Antonio Solís, Ozuna, Reik y Bronco.

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