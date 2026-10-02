Catean bodega en Huixquilucan y localizan 60 toneladas de cigarros falsos: detienen a dos canadienses

Harfuch compartió un video en el que se ve el momento del cateo en el lugar.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, por medio de sus redes sociales, que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ejecutaron una órden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México (Edomex).

Durante la operación, señaló el secretario de Seguridad, fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalente a cerca de 2 millones de unidades, además de cuatro máquinas utilizadas para su elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos. Además, se detuvo a tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense.

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“La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”, concluyó el titular de la SSPC.

Junto con la información, se compartieron fotos y un video sobre el hecho.

(X @OHarfuch)

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos

Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron el aseguramiento precautorio de 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las autoridades.

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El embarque procedía de Pekín, China, y había sido declarado documentalmente como palillos perfumados. Sin embargo, dentro de las cajas se localizaron cigarrillos de procedencia irregular, según confirmó la revisión especializada realizada por personal aduanero.

El aseguramiento se dio a conocer el pasado 21 de septiembre y ocurrió cuando efectivos detectaron un embarque con destino a territorio nacional que no coincidía con su documentación. En lugar de palillos perfumados, la mercancía contenía 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2.4 millones de unidades, con un peso total de 3 mil 983 kilos. El cargamento estaba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

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Este tipo de operativos responde a una pregunta recurrente sobre el contrabando de tabaco en México: los cargamentos ilegales suelen ingresar al país declarados como productos distintos a los que realmente transportan, con el fin de evadir los controles arancelarios. En este caso, la simulación fue registrar cigarrillos como palillos perfumados para sortear la inspección aduanera.

De acuerdo con el comunicado, la mercancía fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. Estos sistemas permitieron identificar elementos que ameritaron una inspección especializada del embarque.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina

Fue durante esa revisión que se confirmó la inconsistencia entre la documentación de transporte y el contenido real de las cajas, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

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La mercancía fue asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM. Este procedimiento es habitual en este tipo de aseguramientos: la mercancía queda bajo resguardo hasta que se completan las diligencias legales y técnicas necesarias para definir su destino final, ya sea la destrucción, el decomiso definitivo o cualquier otra resolución conforme a la legislación aplicable.

Según el comunicado conjunto, este aseguramiento representa una medida para la protección de la Seguridad Nacional. Las autoridades argumentaron que impide el posible ingreso de productos apócrifos que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual. El documento también señaló que este tipo de mercancía representa riesgos para la salud pública y fortalece los esquemas de comercio ilícito utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando.

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