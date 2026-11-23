La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en septiembre de 2026 que el monto de la pensión aumentará en 2027, ajustado a la inflación. (Foto: Gobierno de México)

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Los adultos mayores con apellido de la R a la Z recibirán esta semana el último pago de la Pensión Bienestar de 2026: 6 mil 400 pesos del bimestre noviembre-diciembre, depositados directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

La última semana de pagos va del 23 al 27 de noviembre

De acuerdo con el calendario de pagos de la Secretaría de Bienestar, la última semana de dispersión va del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, con los depósitos distribuidos según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario:

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Lunes 23 y martes 24: letra R

Miércoles 25: letra S

Jueves 26: letras T, U y V

Viernes 27: letras W, X, Y y Z

El calendario aplica para también para el programa Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas con Discapacidad y Sembrando vida. (Captura de pantalla)

Quiénes tienen derecho a recibir la Pensión Bienestar

El programa está dirigido a personas de 65 años o más que estén inscritas en el padrón de beneficiarios del Gobierno federal.

Los fines de semana no hay depósitos de la Pensión Bienestar, independientemente de la letra asignada. CRÉDITOS: Cuartoscuro

Es un derecho reconocido en la Constitución mexicana, por lo que no depende de si el adulto mayor cotizó o no al IMSS o al ISSSTE. El apoyo se entrega de forma universal.

Cuánto es el monto y cada cuándo se paga

El apoyo es de 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, cada dos meses. Durante 2026 se realizaron seis pagos en total, uno por cada bimestre del año.

Para inscribirse al programa, el adulto mayor debe tener 65 años cumplidos al momento del registro. (Gobierno de México)

El depósito de noviembre-diciembre es el sexto y último. No se trata de un aguinaldo ni de un bono extraordinario por las fiestas: es el pago ordinario que corresponde a ese periodo.

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Qué otros programas siguen este mismo calendario de pagos

El calendario del 23 al 27 de noviembre no aplica únicamente para adultos mayores. La Secretaría de Bienestar usa la misma dispersión escalonada por letra de apellido para otros programas federales.

Las personas con discapacidad permanente inscritas en la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad reciben su pago de 3 mil 300 pesos bajo el mismo esquema.

Al cumplir 654 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se convierten en beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. (Gobierno de México)

Las beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, (también conocida como la pensión para mujeres de 60 a 64 años) y las inscritas en el programa de Madres Trabajadoras también siguen este calendario para el cobro del último bimestre del año.

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Cómo y dónde se recibe el dinero

El depósito llega directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.

No es necesario acudir a una sucursal el día exacto que marca el calendario: el dinero queda disponible en la tarjeta y puede retirarse en cualquier momento después de que el depósito se haya realizado.

El pago bimestral de 6 mil 400 pesos no incluye ningún bono adicional por festividades de fin de año. Credito: CUARTOSCURO

Tampoco hay intermediarios ni trámites adicionales para recibirlo.

Qué hacer si el depósito no llegó en la fecha indicada

Si la fecha asignada ya pasó y el dinero no aparece en la tarjeta, la Secretaría de Bienestar recomienda esperar 24 horas antes de reportar el problema, ya que algunos depósitos pueden tener un retraso técnico.

La línea de atención de la Secretaría de Bienestar es 800 639 4264, disponible en días hábiles. Foto: Cuartoscuro

Si tras ese plazo el saldo no se refleja, el beneficiario puede acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana con su tarjeta e identificación oficial, o llamar a la línea de atención 800 639 4264.

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Cómo consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar

El saldo puede consultarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, en sucursales bancarias, o a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar disponible para Android e iOS.

Un retraso de hasta 24 horas en el depósito puede deberse a saturación del sistema bancario, no necesariamente a un error en el padrón. (YouTube/Banco del Bienestar)

También es posible revisarlo en corresponsales bancarios habilitados, como tiendas de conveniencia participantes.

Por qué no habrá pago en diciembre

El bimestre noviembre-diciembre se entrega completo y por adelantado durante noviembre. Eso significa que, una vez concluida la dispersión el 27 de noviembre, no habrá ningún depósito adicional en lo que resta del año.

Los beneficiarios deberán esperar hasta enero de 2027 para recibir el siguiente apoyo.

El ajuste del monto de la Pensión Bienestar para 2027 tomará como referencia, según la presidenta del país, el índice de inflación registrado durante 2026. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El monto de 6 mil 400 pesos cambiará en 2027

Este bimestre también marca la última vez que el depósito será de esa cantidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en septiembre que el monto aumentará en 2027, ajustado conforme a la inflación.

El registro a la Pensión Bienestar es completamente gratuito, cualquier persona que cobre por gestionar el trámite actúa de forma ilegal. (Gobierno de México)

La cifra exacta del nuevo monto todavía no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades correspondientes.

Cómo inscribirse a la Pensión Bienestar si aún no eres beneficiario

Las personas de 65 años o más que no estén inscritas pueden registrarse cuando la dependencia abra periodos de incorporación.

No existen fechas fijas, sino que los registros se abren cada que la Secretaría del Bienestar lo anuncia.

Al cumplir 65 años, los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad dejan de recibir el apoyo y son incorporados automáticamente al padrón de la Pensión para Personas Adultas Mayores (Foto: Gobierno de México)

El trámite es gratuito y se realiza de forma presencial en los módulos de atención del programa, presentando identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

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No se requiere intermediario ni gestor para hacer el registro.