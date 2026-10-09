México

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

La SSP de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo que controló la situación para brindar seguridad a las demás personas

Una nueva riña en el Centro Penitenciario El Castillo dejó dos personas sin vida. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Una nueva riña en el Centro Penitenciario El Castillo dejó dos personas sin vida. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer, por medio de un comunicado, que este viernes 9 de octubre, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una nueva riña al interior de un módulo en el que perdieron la vida dos Personas Privadas de la Libertad.

Esto, luego de que el pasado jueves, una riña entre internos dejara 10 personas sin vida, una de ellas menor de edad.

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De acuerdo con la información difundida, el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo que controló la situación para brindar seguridad a las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro.

La Fiscalía General del Estado fue informada sobre la situación para que realice las investigaciones correspondientes.

Se dio a conocer que personal de Trabajo Social del penal se comunicará con familiares de las personas fallecidas y continuará con las labores para brindarles la información necesaria.

El resto de la población penitenciaria, se informó, se encuentra bien y las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad.

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“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos”, concluyó el comunicado.

Apenas el pasado jueves, se registró una riña dentro del mismo centro penitenciario, que dejó como resultado nueve internos sin vida, así como un menor de 11 años que murió, y 16 internos heridos, mismos que fueron trasladados a recibir atención médica prehospitalaria.

Tras los hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad de Sinaloa el Centro Penitenciario estaba bajo control y se mantenía la presencia de autoridades para garantizar la seguridad en dicho centro.

También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.

Personal de Trabajo Social del penal estableció comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con las labores para brindarles información correspondiente.

El jueves, como parte del operativo en el penal para controlar la riña, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló el centro penitenciario, que es el segundo más grande de Sinaloa, para resguardar la zona.

Los hechos ocurrieron durante el horario de visita a los reclusos, por lo que estas se suspendieron y se cercó la zona para evitar conflictos.

El penal de El Castillo acumula distintos episodios de violencia a lo largo de 2026. El más reciente ocurrió el 24 de septiembre, cuando dos internos murieron tras una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó entonces ambos fallecimientos y dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Uno de los internos fallecidos en aquella ocasión fue identificado como Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien había ingresado al penal el 1 de septiembre y llevaba cerca de tres semanas recluido por una acusación relacionada con portación de arma de fuego. El segundo interno no fue identificado públicamente en ese momento.

La violencia dentro del centro ya había generado movilizaciones preventivas antes. El 31 de mayo, personal de seguridad realizó una revisión en los módulos tras un reporte sobre una posible riña. Ese día se suspendió la visita familiar y algunos internos fueron reubicados por motivos de seguridad, aunque el director del centro aseguró entonces que no había personas lesionadas.

A esos episodios se suman otros fallecimientos registrados durante 2026, con circunstancias distintas. El 26 de junio, un interno fue localizado sin vida en su módulo después de que se detectara su ausencia durante el pase de lista; la autoridad investigó el caso como un probable suicidio.

El 26 de agosto, otro interno fue encontrado muerto dentro de su módulo, también bajo la hipótesis preliminar de suicidio. Con ese caso, el penal acumulaba tres fallecimientos de personas privadas de la libertad entre mayo y agosto, antes de la riña de septiembre que dejó otros dos muertos.

Información en desarrollo...

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