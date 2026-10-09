México

Hallan a un bebé sin vida en plena calle de la Benito Juárez: vecinos dieron la alerta

La Fiscalía General de Justicia capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar la causa de muerte del menor

Un bebé sin vida aparece abandonado en una calle de la alcaldía Benito Juárez. Crédito: Especial
Un bebé sin vida aparece abandonado en una calle de la alcaldía Benito Juárez. Crédito: Especial
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Un bebé de aproximadamente siete meses fue hallado sin vida la madrugada del jueves en el cruce de las calles Bolívar y San Simón Ticumac, en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo del menor sobre la banqueta.

Los primeros reportes señalan que el bebé era varón. Sin embargo, se desconoce la causa de muerte y no existen detenidos relacionados con el caso.

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El hallazgo ocurrió en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez

Los habitantes de una vivienda cercana notaron un bulto sobre la banqueta y solicitaron auxilio a las autoridades. Al acercarse, los vecinos confirmaron que se trataba de un recién nacido, de acuerdo con medios locales.

Los paramédicos que llegaron al lugar certificaron la ausencia de signos vitales en el menor. El diario precisó que se desconoce si el bebé fue abandonado con vida o si ya había fallecido antes de quedar en la vía pública.

Cinta plástica amarilla con bordes a cuadros negros y la frase NO PASE impresa sobre un fondo oscuro.
Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses atienden el caso

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El operativo fue cubierto por telediario.mx desde la colonia San Simón.

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Los policías acordonaron el área mientras los peritos realizaban las primeras diligencias. El cuerpo del menor fue trasladado después al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde se le practicará la necropsia correspondiente.

La necropsia determinará la causa exacta de la muerte del bebé. El resultado también podrá precisar el tiempo transcurrido entre el deceso y el hallazgo del cuerpo.

Las cámaras de videovigilancia podrían ayudar a identificar a los responsables

La calle donde apareció el cuerpo cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas en el tramo. Las autoridades analizarán esas grabaciones para identificar a quien dejó al bebé en ese punto, según Milenio.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese material se perfila como la principal línea de investigación del caso. Los peritos buscarán establecer el momento exacto en que el menor fue colocado en la vía pública.

La colonia San Simón Ticumac se ubica en una zona habitacional de la demarcación. El hallazgo generó la movilización de distintos cuerpos de seguridad y atrajo la atención de los vecinos de la cuadra.

Las autoridades capitalinas no han emitido un comunicado oficial adicional sobre el caso. La indagatoria continuará a cargo de la Fiscalía, con apoyo de los resultados que arroje el Incifo.

Un hombre en situación de calle habría abandonado un feto en bolsa de basura en la colonia Simón Bolívar

Un caso similar se registró también en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Simón Bolívar. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió a la esquina de la calle Bolívar tras un reporte ciudadano sobre un feto hallado dentro de una bolsa de basura.

Cinta plástica amarilla con la inscripción NO PASE en letras negras tirada sobre el pavimento junto a un borde de hierba.
Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador de limpia descubrió los restos y alertó a las autoridades locales. El diario detalló que el empleado entró en shock al confirmar que el contenido de la bolsa correspondía al cuerpo de un bebé.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que un hombre con chaqueta negra caminó hacia la esquina y arrojó la bolsa que cargaba sobre el cuello. Vecinos de la zona señalaron que el sujeto, que aparentaba estar en situación de calle, se recostó después sobre la acera.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales al llegar al lugar. El caso fue turnado a peritos de la Fiscalía General de Justicia para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades cuestionaron al presunto responsable, quien aparentemente se encontraba intoxicado, para identificar el móvil de sus acciones. Hasta el momento no se ha confirmado si el hombre sabía qué contenía la bolsa que abandonó en la vía pública.

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