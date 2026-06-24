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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

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La jornada comienza luego de que este martes se reportó el envío de una nueva carta por Joaquín “El Chapo” Guzmán para las autoridades de Estados Unidos en la que acusó recibe trato desigual y volvió a exigir su extradición a México.

En Durango, el gobernador Esteban Villegas negó que se le haya retirado la visa estadounidense, pero reconoció que cuenta con una alerta amarilla que debe analizarse.

Además, la Fiscalía de Nayarit confirmó la detención del sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como Carlos “N”. El sujeto ya se encuentra vinculado a proceso y está en prisión preventiva.

12:56 hsHoy

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará fuerte operativo para salvaguardar a los protagonistas en el estadio Ciudad de México

Habrá operativo para el duelo México vs Chequia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Habrá operativo para el duelo México vs Chequia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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