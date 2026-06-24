EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio

La jornada comienza luego de que este martes se reportó el envío de una nueva carta por Joaquín “El Chapo” Guzmán para las autoridades de Estados Unidos en la que acusó recibe trato desigual y volvió a exigir su extradición a México.

En Durango, el gobernador Esteban Villegas negó que se le haya retirado la visa estadounidense, pero reconoció que cuenta con una alerta amarilla que debe analizarse.

Además, la Fiscalía de Nayarit confirmó la detención del sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como Carlos “N”. El sujeto ya se encuentra vinculado a proceso y está en prisión preventiva.