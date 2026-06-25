México

“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

El hombre aseguró ser no culpable de las acusaciones en su contra

Guardar
Google icon
MÉXICO, D.F., 28FEBRERO2015.- Ayer presentaron a Sernando Gómez "La Tuta" en el Hangar de la Procurdauría General de la República. "La Tuta", líder y capo de los Caballeros Templarios, cuenta con 8 órdenes de aprehensión entre narcotráfico y crimen organziado. FOTO: CUARTOSCURO.COM
La Tuta fue uno de los hombres entregados por México a EEUU (CUARTOSCURO)

Servando Gómez Martínez, quien fue líder y fundador de la Familia Michoacana, consiguió aplazar la audiencia que tenía programada en Nueva York, Estados Unidos.

La Tuta, como es conocido el hombre tenía una audiencia programada para el miércoles 24 de junio, pero tras un acuerdo entre las partes, el juez John Koeltl determinó una nueva fecha.

PUBLICIDAD

Con la decisión anterior, la nueva fecha es el 16 septiembre. Los documentos judiciales indican que la Fiscalía y los abogados de Gómez Martínez pidieron más tiempo con el objetivo de seguir preparando el caso.

Servando Gómez Martínez La Tuta
"La Tuta" fue capturado en febrero de 2015 (SRE)

Thomas Ambrosio es el abogado de La Tuta. Mientras que el exlíder criminal fue entregado por México a las autoridades de EEUU en agosto de 2025 junto con otros 25 individuos.

PUBLICIDAD

Detención de La Tuta, el “criminal más buscado en México”

Fue en febrero de 2015 que las autoridades informaron sobre la captura de Servando Gómez Martínez en Morelia, Michoacán. El Gobierno de México resaltó la detención como uno de los objetivos más importantes en las tareas de combate al crimen organizado

En contra de La Tuta había ocho órdenes de aprehensión y se le relacionó con diversos delitos tales como secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas y de droga, principalmente el cristal (metanfetamina).

"Se ha logrado el objetivo más importante en el combate contra el crimen organizado, la detención del criminal más buscado en todo México, Servando Gómez Martínez", es parte del documento.

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta". (FOTO: CUARTOSCURO.COM)
Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Como resultado de una acción simultánea, en Yucatán fue detenido su hermano, Flavio Gómez Martínez, quien fue identificado como el responsable de administrar recursos familiares.

Para el 13 de agosto de 2025, en la página web del Departamento de Justicia de EEUU fue publicado un informe en el que las autoridades confirmaban que el hombre estaba bajo custodia.

A La Tuta se le acusa conspirar para importar cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Los documentos judiciales indican que Gómez Martínez se desempeñaba como jefe de operaciones de la Familia Michoacana y que bajo dicho liderazgo, el grupo criminal ejercía control sobre la fabricación y distribución de drogas dentro y en los alrededores de ese estado, así como sobre un puerto que funcionaba como punto estratégico de transbordo para cargamentos de estupefacientes.

Señalado como responsable del trasiego de cocaína y metanfetamina

La organización importaba grandes volúmenes de cocaína y metanfetamina a EEUU desde territorio mexicano. De manera particular, LFM prohibía la venta y el consumo de metanfetamina en las zonas bajo su dominio en México e instruía a sus integrantes que dicha sustancia estaba destinada de forma exclusiva a la exportación hacia Estados Unidos.

'La Tuta', el exlíder criminal que fue profesor
'La Tuta' (Infobae)

Entre las responsabilidades de Gómez Martínez figuraban las declaraciones públicas en nombre de la estructura criminal, la garantía de que las actividades de narcotráfico de la organización no fueran obstaculizadas por las fuerzas de seguridad y la adquisición de armamento para uso de la organización.

El 17 de julio de 2009, días después del hallazgo en Michoacán de los cuerpos de 12 policías federales presuntamente asesinados por la Familia Michoacana, Gómez Martínez concedió una declaración grabada a una estación de televisión local del estado.

En ese testimonio, afirmó estar a cargo del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Declaró además que el grupo criminal se encontraba en conflicto abierto con la policía federal y la fiscalía, además de que admitió que la organización practicaba el secuestro tanto de personas que le debían dinero como de aquellas cuyos familiares trabajaban en los gobiernos a nivel estatal y federal.

Temas Relacionados

La TutaFamilia MichoacanaEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: República Checa se queda a nada del primero tras un error de Romo

La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: República Checa se queda a nada del primero tras un error de Romo

Clima CDMX en VIVO, hoy 24 de junio: ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el partido de México vs Chequía en el Estadio Azteca? Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del pronóstico del tiempo en los distintos estados de la República Mexicana

Clima CDMX en VIVO, hoy 24 de junio: ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el partido de México vs Chequía en el Estadio Azteca? Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX durante el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX durante el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

El fuerte movimiento ha activado la alarma de diversas zonas costeras

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

La guerra olvidada de Tepito: el cártel original que fue desplazado y dio paso a La Unión

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

DEPORTES

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri cerca del primero

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri cerca del primero

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia