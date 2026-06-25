“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

La Tuta fue uno de los hombres entregados por México a EEUU (CUARTOSCURO)

Servando Gómez Martínez, quien fue líder y fundador de la Familia Michoacana, consiguió aplazar la audiencia que tenía programada en Nueva York, Estados Unidos.

La Tuta, como es conocido el hombre tenía una audiencia programada para el miércoles 24 de junio, pero tras un acuerdo entre las partes, el juez John Koeltl determinó una nueva fecha.

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Con la decisión anterior, la nueva fecha es el 16 septiembre. Los documentos judiciales indican que la Fiscalía y los abogados de Gómez Martínez pidieron más tiempo con el objetivo de seguir preparando el caso.

"La Tuta" fue capturado en febrero de 2015 (SRE)

Thomas Ambrosio es el abogado de La Tuta. Mientras que el exlíder criminal fue entregado por México a las autoridades de EEUU en agosto de 2025 junto con otros 25 individuos.

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Detención de La Tuta, el “criminal más buscado en México”

Fue en febrero de 2015 que las autoridades informaron sobre la captura de Servando Gómez Martínez en Morelia, Michoacán. El Gobierno de México resaltó la detención como uno de los objetivos más importantes en las tareas de combate al crimen organizado

En contra de La Tuta había ocho órdenes de aprehensión y se le relacionó con diversos delitos tales como secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas y de droga, principalmente el cristal (metanfetamina).

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"Se ha logrado el objetivo más importante en el combate contra el crimen organizado, la detención del criminal más buscado en todo México, Servando Gómez Martínez", es parte del documento.

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Como resultado de una acción simultánea, en Yucatán fue detenido su hermano, Flavio Gómez Martínez, quien fue identificado como el responsable de administrar recursos familiares.

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Para el 13 de agosto de 2025, en la página web del Departamento de Justicia de EEUU fue publicado un informe en el que las autoridades confirmaban que el hombre estaba bajo custodia.

A La Tuta se le acusa conspirar para importar cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

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Los documentos judiciales indican que Gómez Martínez se desempeñaba como jefe de operaciones de la Familia Michoacana y que bajo dicho liderazgo, el grupo criminal ejercía control sobre la fabricación y distribución de drogas dentro y en los alrededores de ese estado, así como sobre un puerto que funcionaba como punto estratégico de transbordo para cargamentos de estupefacientes.

Señalado como responsable del trasiego de cocaína y metanfetamina

La organización importaba grandes volúmenes de cocaína y metanfetamina a EEUU desde territorio mexicano. De manera particular, LFM prohibía la venta y el consumo de metanfetamina en las zonas bajo su dominio en México e instruía a sus integrantes que dicha sustancia estaba destinada de forma exclusiva a la exportación hacia Estados Unidos.

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'La Tuta' (Infobae)

Entre las responsabilidades de Gómez Martínez figuraban las declaraciones públicas en nombre de la estructura criminal, la garantía de que las actividades de narcotráfico de la organización no fueran obstaculizadas por las fuerzas de seguridad y la adquisición de armamento para uso de la organización.

El 17 de julio de 2009, días después del hallazgo en Michoacán de los cuerpos de 12 policías federales presuntamente asesinados por la Familia Michoacana, Gómez Martínez concedió una declaración grabada a una estación de televisión local del estado.

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En ese testimonio, afirmó estar a cargo del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Declaró además que el grupo criminal se encontraba en conflicto abierto con la policía federal y la fiscalía, además de que admitió que la organización practicaba el secuestro tanto de personas que le debían dinero como de aquellas cuyos familiares trabajaban en los gobiernos a nivel estatal y federal.