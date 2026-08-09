La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos

Daniel Kinahan

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Daniel Kinahan, señalado por Estados Unidos e Irlanda como el líder de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, aterrizó este domingo en Dublín tras ser extraditado desde Dubái, donde había vivido abiertamente durante los últimos diez años. Su extradición se produjo tras un fallo definitivo del Tribunal de Casación de Dubái y se ejecutó en el marco de un tratado de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos e Irlanda, según un comunicado conjunto de los ministros de Justicia de ambos países.

Kinahan, de 49 años, viajó a bordo de un avión oficial del Gobierno irlandés que despegó de Dubái el domingo y se esperaba que compareciera ese mismo día ante el Tribunal Penal Especial de Dublín. Esa instancia judicial concentra en Irlanda los casos de crimen organizado y terrorismo, así como aquellos en los que la fiscalía considera que los tribunales ordinarios resultan insuficientes para garantizar una administración eficaz de la justicia. Los juicios se celebran ante un panel de tres jueces, sin jurado. Tras su comparecencia, Kinahan será trasladado al centro de máxima seguridad de Portlaoise, a unos 145 kilómetros al suroeste de la capital.

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Kinahan fue arrestado en Dubái en abril, luego de que Estados Unidos lo señalara en 2022 como uno de los tres líderes del Grupo de Crimen Organizado Kinahan y ofreciera una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. El arresto se concretó específicamente el 17 de abril, a manos de la policía de Dubái en cooperación con el Ministerio del Interior emiratí, como parte de los esfuerzos de los Emiratos por combatir el crimen organizado y perseguir a sospechosos buscados internacionalmente. Un abogado de Kinahan declaró a la BBC en 2021 que su cliente no tenía antecedentes penales ni condenas, y que las acusaciones sobre su presunto liderazgo criminal eran falsas.

Una organización con alcance global

Daniel Kinahan

El Grupo de Crimen Organizado Kinahan (KOCG, por sus siglas en inglés) es señalado por autoridades estadounidenses y europeas de estar vinculado al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego y el homicidio. Se le atribuye haber crecido desde las calles de Dublín hasta convertirse en una de las mayores organizaciones criminales internacionales, con conexiones a carteles sudamericanos, grupos de la mafia china y Hezbollah, entre otros. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Kinahan dirigía las operaciones cotidianas del grupo desde Dubái, incluida la compra de grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica y su distribución en Irlanda, además de intentos de introducir droga en el Reino Unido.

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La organización mantiene desde febrero de 2016 una guerra sangrienta con un grupo rival en Irlanda y España, que ha dejado numerosos muertos, incluidos dos transeúntes ajenos al conflicto, de acuerdo con el Tesoro estadounidense. En Reino Unido, el jefe de la organización, Thomas “Bomber” Kavanagh, fue condenado en marzo de 2022 a 21 años de prisión por orquestar el envío de droga hacia ese país; otros dos hombres recibieron penas de 20 y 19 años y medio. En el marco de esa investigación, la policía halló 15 kilogramos de cocaína y 220 de cannabis ocultos en maquinaria para remoción de asfalto en el puerto de Dover. En España, la Policía Nacional detuvo en septiembre de 2022 a un irlandés sospechoso de lavar dinero para la organización, tras allanar una propiedad en Málaga vinculada a una marca de vodka que, según la agencia británica contra el crimen, servía para encubrir el origen de las ganancias del grupo en la Costa del Sol.

Un vehículo llega al Tribunal Penal Especial donde el presunto jefe de la banda criminal irlandesa Daniel Kinahan debe comparecer acusado de actividad criminal organizada después de ser extraditado a Irlanda desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en Dublín, Irlanda, el 9 de agosto de 2026 REUTERS/Natalia Campos

Kinahan no es el primer lugarteniente de la organización extraditado desde los Emiratos: Sean McGovern, descrito por un juez irlandés como un lugarteniente de alto rango dentro de la organización, fue extraditado desde Dubái tras su arresto en 2024 y sentenciado en junio a 24 años de prisión luego de declararse culpable de dirigir crimen organizado y de intento de homicidio.

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La entrega de Kinahan a la justicia irlandesa marca el desenlace de una persecución iniciada hace más de una década por las policías de Irlanda, Reino Unido, España y Estados Unidos, y confirma la disposición de los Emiratos Árabes Unidos —un país que durante años funcionó como refugio para figuras del crimen organizado internacional— a colaborar en su desmantelamiento. El proceso judicial que ahora se abre en el Tribunal Penal Especial de Dublín determinará si la cúpula del cártel que lleva su apellido enfrenta finalmente una condena proporcional a la escala del imperio criminal que las autoridades le atribuyen.