El básquet, de luto: murió Don Nelson, leyenda de la NBA

Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años (EFE/JOHN G. MABANGLO)

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Don Nelson, miembro del Salón de la Fama de la NBA, falleció este domingo a los 86 años, rodeado de su familia, según anunció su entorno, que no informó la causa de su deceso. Se trata de una leyenda que fue campeón como jugador y entrenador.

La noticia se difundió a través de un breve comunicado que publicó el periodista Marc Stein. “El domingo por la mañana nuestro amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson se fue pacíficamente a estar con el Señor, rodeado de su cariñosa familia”, rezó el parte de prensa. “Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon con amor, compartiendo la bendición de su amistad y reviviendo recuerdos preciados”.

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“Nelson fue un auténtico visionario del baloncesto que veía el juego de otra manera y nunca temió desafiar el pensamiento convencional”, declararon los Golden State Warriors en un comunicado el domingo. “Su enfoque ayudó a moldear el deporte y abrió el camino para generaciones posteriores de jugadores y entrenadores”, añadió la franquicia que fue campeona bajo las órdenes de Don Nelson.

“Más que nada, Don Nelson será recordado por su autenticidad, su personalidad arrolladora y su increíble pasión por el baloncesto; su influencia en la franquicia de los Warriors perdurará durante años”, destacaron.

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El comunicado de la familia que publicó Marc Stein (Crédito: X @TheSteinLine)

Pocos nombres en la historia de la NBA abarcan tantos registros y tantas décadas de protagonismo como el de Nelson. Fue jugador, entrenador y director general, y en cada uno de esos roles dejó una huella difícil de igualar. Como jugador, se proclamó campeón en cinco ocasiones con los Boston Celtics -en 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976-, y la franquicia de Massachusetts retiró su dorsal número 19 en su honor.

Al año siguiente de colgar las botas, Nelson dio el salto a los banquillos e inició un periplo de 32 temporadas que lo llevaría a convertirse en el segundo entrenador con más victorias en la historia de la competición. Su registro final fue de 1.335 triunfos y 1.063 derrotas, una cifra que solo supera Gregg Popovich, quien lo sobrepasó en 2022 con sus 1.390 victorias. Sus equipos sumaron más de 75 victorias en playoffs bajo su dirección.

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Según informó USA Today, Nelson es el único técnico en la historia de la NBA que logró más de 300 victorias con tres franquicias distintas: los Milwaukee Bucks (1976-1987), los Golden State Warriors (1988-1995 y 2006-2010) y los Dallas Mavericks (1997-2005). En sus etapas con los Bucks y los Mavericks ejerció también como director general.

Más allá de los números, la huella de Nelson en la NBA es táctica. Fue uno de los primeros impulsores del small ball, un modelo ofensivo basado en la velocidad, el ritmo alto y la movilidad por encima de la fortaleza física, que con los años se convirtió en una tendencia dominante en todos los niveles del baloncesto. Ese estilo pasó a conocerse como “Nellie Ball”, en referencia directa a su apellido.

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La despedida de los Warriors a Don Nelson (Crédito: X @warriors)

El sello de Nelson quedó grabado en franquicias muy distintas. En Golden State construyó el llamado “Run TMC”, el tridente ofensivo formado por Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin. En Dallas, sacó el máximo partido a una generación de jugadores encabezada por Dirk Nowitzki y Steve Nash. Y en su regreso a los Warriors, en la campaña 2009-2010, tuvo bajo sus órdenes a un joven Stephen Curry en su primera temporada en la liga.

El reconocimiento a su trayectoria llegó en múltiples formas. Fue elegido Entrenador del Año de la NBA en tres ocasiones y, en 1996, fue incluido entre los diez mejores técnicos de la historia de la competición. Dos años antes, en 1994, había dirigido al Team USA en el Campeonato Mundial, donde el combinado estadounidense se colgó la medalla de oro.

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En 2012, su nombre fue incorporado al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (Salón de la Fama), el máximo reconocimiento que puede recibir una figura del baloncesto en Estados Unidos.

La noticia de su muerte generó una amplia ola de homenajes en el mundo del baloncesto. Nelson tenía 86 años y dejó una familia compuesta por su esposa, hijos, nietos y bisnietos.

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