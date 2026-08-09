El emotivo mensaje que José Pekerman le hizo llegar a Messi tras la muerte de su papá Jorge: “Mucha fuerza, te quiero”

Pekerman y Messi, en la selección argentina

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El fútbol argentino atraviesa un momento de dolor colectivo. Jorge Messi, el hombre que llevó a un niño de 13 años desde Rosario hasta Barcelona con una hoja de papel como único contrato y la certeza de que su hijo cambiaría la historia del deporte, murió el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario, a los 68 años, tras una larga enfermedad. Entre los mensajes que llegaron a Lionel Messi desde todos los rincones del mundo del fútbol, uno se distinguió por su calidez personal: el de José Néstor Pekerman, el entrenador que dirigió a Leo en su primer Mundial.

“En este difícil momento para toda la familia te abrazo a la distancia con el afecto de siempre. Padre ejemplar, hijo ejemplar. Jorge marcó un camino y siempre será referencia para vos y la familia. Mucha fuerza Leo. Te quiero”, fue el mensaje que le hizo llegar Pekerman. La leyenda, breve pero cargada de afecto genuino, resume la relación que el exseleccionador argentino construyó con la familia Messi durante los años en que tuvo a Leo bajo su conducción técnica.

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Pekerman dirigió a la selección argentina entre 2004 y 2006, período en el que Lionel Messi debutó con la camiseta albiceleste. Fue bajo su mando que el entonces joven delantero del FC Barcelona disputó su primer torneo mundialista, en Alemania 2006, cuando contaba apenas con 18 años. Esa experiencia forjó entre el técnico y el jugador un vínculo que trascendió lo estrictamente deportivo y que, a juzgar por el tono del mensaje de condolencias, se mantuvo intacto con el paso de las décadas.

La figura de Jorge Messi estuvo presente en cada etapa de esa historia. Antes de convertirse en el representante del futbolista más reconocido del planeta, Jorge era supervisor en la metalúrgica Acindar, en Rosario. Fue él quien descubrió el talento de Leo a los cuatro años, cuando el pequeño daba sus primeros pasos en el club barrial Grandoli. Fue él también quien tomó la decisión de cruzar el Atlántico con su hijo adolescente cuando el tratamiento de la hormona de crecimiento de Lionel quedó sin financiamiento en Argentina, y el Barcelona abrió una puerta que cambiaría el destino de toda la familia.

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“Mi padre se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a casa a las nueve de la noche para cenar, casi todos los días”, relató Lionel Messi en una entrevista con TyC Sports en 2019. Esa imagen de sacrificio y entrega define al hombre que el Club Atlético Newell’s Old Boys describió en su mensaje de condolencias como “el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos, junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

Jorge y Leo, tras la consagración en el Mundial 2022

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó el fallecimiento a través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, quien informó que el deceso ocurrió “a las 02:00 horas” del sábado. La institución aclaró que no brindaría mayores detalles sobre las circunstancias médicas “en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y por respeto a la privacidad de la familia”. Jorge pasó sus últimos meses alternando entre el sanatorio y su hogar, rodeado por su esposa y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las primeras instituciones en pronunciarse. “Lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, expresó el ente rector del fútbol local, que dispuso un minuto de silencio previo al inicio de todos los partidos de todas las categorías del fútbol argentino, brazaletes negros para jugadores, árbitros y cuerpos técnicos, y las banderas de sus instalaciones a media asta hasta el viernes 14 de agosto. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, añadió por su cuenta: “Jorge hizo todo bien, estuvo cuando tenía que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”.

El FC Barcelona, club con el que Lionel Messi vivió los años más gloriosos de su carrera, también se sumó al homenaje. “El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi. El Barça agradece a Jorge su compromiso con nuestro club, por habernos confiado los inicios y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Que descanse en paz”, publicó la entidad azulgrana.

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Desde que Lionel llegó a La Masia con 13 años, Jorge asumió progresivamente todas las funciones que van más allá del campo de juego. Primero como acompañante y apoyo emocional en una ciudad extraña; luego como interlocutor con la dirigencia del club; finalmente como representante formal, negociador de contratos y gestor de una marca global. Su nombre estuvo detrás de cada decisión contractual relevante en la carrera de su hijo, desde las renovaciones con el Barcelona hasta el paso por el París Saint-Germain y la llegada al Inter Miami.

Lionel Messi viajó a Rosario para despedir a su padre en la ciudad donde todo comenzó, la misma desde la que partió siendo un niño con su padre al lado, rumbo a un destino que ninguno de los dos podía imaginar del todo.

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