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Honduras encabezó la violencia en Centroamérica en 2025 con una tasa de 23.2 homicidios según informe regional

El balance anual de InSight Crime para 2025 reportó 2,332 asesinatos en el país, pese a la baja frente a 2024, y sostuvo que la ampliación del estado de excepción no cambió la dinámica criminal

Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)
Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)
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Honduras lidera la violencia en Centroamérica con una tasa de 23,2 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras El Salvador consolidó su descenso, según el balance anual de homicidios de InSight Crime para 2025, que contabilizó al menos 108,838 muertes violentas en América Latina y el Caribe.

Honduras cerró 2025 con la tasa más alta entre los países analizados, aun después de bajar del 25.3 registrado en 2024. Los 2,332 asesinatos del año ubicaron al país entre los más violentos de la región, pese a que el gobierno amplió el estado de excepción como parte de una estrategia de mano dura que, según el informe, no alteró de fondo la dinámica criminal.

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La violencia criminal continúa golpeando regiones como Cortés, Yoro y Colón en medio de disputas territoriales y narcotráfico. (FOTO: Infobae)
La violencia criminal continúa golpeando regiones como Cortés, Yoro y Colón en medio de disputas territoriales y narcotráfico. (FOTO: Infobae)

Guatemala y la reactivación de la MS13

Guatemala fue el único país del grupo analizado que registró un aumento sostenido y atribuible a una causa concreta. Su tasa subió de 16,1 a 17,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, un alza del 8% que InSight Crime vinculó a un resurgimiento de la violencia entre la Mara Salvatrucha (MS13) y actores criminales locales.

La organización opera sobre una economía extorsiva centrada en rutas de autobuses y redes de transporte. Ese control territorial, disputado con grupos rivales, explica buena parte del alza en los asesinatos registrados durante el año.

Integrantes de la Policía de Guatemala e integrantes del Ministerio Público (MP) inspeccionan frente a una cevichería, donde ocurrió un tiroteo que dejó a 5 personas asesinadas, este lunes en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
Integrantes de la Policía de Guatemala e integrantes del Ministerio Público (MP) inspeccionan frente a una cevichería, donde ocurrió un tiroteo que dejó a 5 personas asesinadas, este lunes en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

El caso salvadoreño

El Salvador presentó los números más bajos del balance: 82 homicidios en todo 2025, equivalentes a una tasa de 1,3, la menor de su historia y un contraste con los 6.656 asesinatos que el país registró en 2015.

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La caída acumulada desde que el presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción en 2022 no tiene precedentes estadísticos en la región. La ofensiva logró desmantelar operativamente a la MS13 y al Barrio 18, que hasta ahora no muestran señales de reorganización.

Infografía con tasas de homicidios para Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador (2023-2025), población y dinámicas criminales.
Un análisis de Insight Crime detalla las tasas de homicidios y las dinámicas criminales en Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador para el período 2023-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y el narcotráfico

Costa Rica se mantuvo estable con una tasa de 16,8, pero el informe señala una transformación más preocupante que el número: el país se consolidó como nodo logístico del tráfico de cocaína y la violencia se concentra en las zonas que sirven a esas rutas.

Las autoridades costarricenses desmantelaron el año pasado lo que consideran el primer grupo criminal transnacional de origen local, el Cartel del Caribe Sur. La presidenta electa Laura Fernández prometió una respuesta de mano dura, aunque InSight Crime advierte que la prueba regional indica que ese tipo de estrategias suele tener un impacto acotado.

Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López
Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López

Panamá y República Dominicana

Panamá registró 593 asesinatos, una cifra superior a la de 2024, aunque insuficiente para modificar la tasa, que se mantuvo en 12,9. Más del 40% de los casos se concentraron en la provincia de Panamá y el 20% en Colón, puerto de entrada de cocaína cuyo control disputan las pandillas locales.

República Dominicana, en cambio, completó su cuarto año consecutivo de descenso con una tasa de 8,7. Casi la mitad de sus homicidios se clasifican como conflictos sociales: disputas personales y violencia doméstica, mientras que el 29,2% se vinculó directamente a actividades criminales.

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda alquilada por Airbnb en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, en Atlántida.
El director policial Rigoberto Oseguera Mass confirma que ya hay requeridos por el triple homicidio en Atlántida.

Una región con tasas elevadas

La tasa mediana de homicidios en América Latina y el Caribe se ubicó en 17,6 por cada 100.000 habitantes en 2025, más de un 5% por debajo del año anterior, según el mismo balance de InSight Crime. La investigadora Juliana Manjarrés, de esa organización, señaló a Deutsche Welle, medio alemán, que los homicidios “parecen estar disminuyendo en la región, incluso tomando en cuenta el aumento de las desapariciones”.

Las disputas territoriales por rutas de cocaína, la extorsión y la expansión de economías ilícitas como la minería ilegal y los créditos ilegales permanecen como los motores estructurales de la violencia en el continente.

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