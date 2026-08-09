Abren una convocatoria para obras de teatro emergente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Finnegans abrió la convocatoria Nuevo Teatro y ofrece hasta $4.000.000 para proyectos de teatro emergente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una iniciativa que también incluye espacios de ensayo y funciones en su auditorio para impulsar la producción, la investigación creativa y la puesta en escena de nuevas obras.

La inscripción estará disponible hasta el 22 de agosto de 2026. El dictamen del jurado se conocerá dentro de los 30 días posteriores al cierre de la convocatoria.

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El programa pertenece a Finnegans Impacto, la línea con la que la compañía de software de gestión financia y acompaña proyectos culturales y comunitarios. Esta edición es la cuarta de un esquema orientado a artistas, jóvenes creadores y grupos teatrales que atraviesan sus primeras experiencias en las artes escénicas.

La obra ganadora recibirá $4.000.000 para cubrir gastos de producción. El segundo proyecto seleccionado obtendrá $2.000.000, mientras que un tercer trabajo recibirá una mención especial.

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La obra ganadora recibirá $4.000.000 para cubrir gastos de producción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres proyectos distinguidos podrán usar espacios de ensayo en Finnegans CC durante hasta 6 meses desde la fecha en que se otorgue el reconocimiento. Después, los artistas presentarán sus obras en el Auditorio de Finnegans CC, con producción conjunta del equipo organizador y funciones abiertas a la comunidad.

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, argentinos o extranjeros, que residan legalmente en el AMBA. Cada participante o grupo podrá presentar una sola obra, con la condición de que no haya sido estrenada antes de la postulación.

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Quienes ya hayan sido seleccionados y hayan recibido este estímulo en ediciones anteriores no podrán volver a competir. La evaluación estará a cargo de un jurado de especialistas, al que se sumará como invitado uno de los artistas premiados en la edición anterior.

Nuevo Teatro ya tuvo tres ediciones previas. Entre los proyectos premiados en esos años figuran Hola, Soy Simón, Sidra Caliente, Seis minutos de sol, Juana de Arco y Dios, Viñetas de un mundo roto y La noche no es azul.

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Desde 2020, la compañía colabora con la financiación de producciones teatrales mediante aportes económicos y recursos físicos. También impulsa el Premio Finnegans a las Artes Visuales y organiza formaciones gratuitas en teatro, gestión cultural y creatividad. Para más información, ingresar a las bases y condiciones.