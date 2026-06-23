Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”

La mandataria señaló que el aseguramiento refleja una mayor atención de las instituciones estadounidenses al tráfico de armas y municiones que terminan en territorio mexicano de manera ilegal. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el decomiso de 43 mil cartuchos de munición realizado recientemente en Arizona representa una muestra de la coordinación que existe entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria señaló que el aseguramiento refleja una mayor atención de las instituciones estadounidenses al tráfico de armas y municiones que terminan en territorio mexicano.

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Sheinbaum consideró que este tipo de acciones responden a los planteamientos que su administración ha realizado de manera constante en los encuentros bilaterales con autoridades de Estados Unidos, donde México ha insistido en la necesidad de que ambos países asuman responsabilidades compartidas en materia de seguridad.

La mandataria sostuvo que, así como las autoridades mexicanas trabajan para impedir el traslado de drogas hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense debe reforzar las medidas para evitar que armas y municiones crucen ilegalmente la frontera sur de ese país.

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La presidenta indicó que el decomiso registrado en Arizona constituye un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse cuando existe comunicación y coordinación entre ambos gobiernos. Asimismo, destacó que en los últimos meses se han registrado acciones por parte de distintas instituciones estadounidenses para impedir el tráfico de armamento con destino a México.

“Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación (entre México y EEUU). Nosotros hemos insistido mucho en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México. Y ya ha habido acciones importantes. Una de ellas, es esta de Arizona”, afirmó.

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Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que las autoridades mexicanas mantienen una estrategia permanente de combate a la delincuencia que incluye programas de atención a las causas de la violencia, tareas de inteligencia y operativos coordinados para detener a presuntos integrantes de grupos criminales.

En ese contexto, afirmó que el esfuerzo debe ser compartido y que Estados Unidos también enfrenta retos internos relacionados con la operación de organizaciones delictivas dentro de su territorio.

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La mandataria señaló que una parte importante de las armas utilizadas por grupos criminales en México proviene de establecimientos ubicados en Estados Unidos y posteriormente ingresa al país de manera ilegal. Por ello, insistió en que las autoridades estadounidenses deben fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y aseguramiento de armamento.

“Nosotros en México hacemos nuestro trabajo todos los días. Desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes y generadores de violencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte porque allá, hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal”, aseguró Sheinbaum.

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Además, sostuvo que el combate a las redes criminales no debe limitarse al tráfico de drogas hacia el exterior, sino que también debe contemplar medidas contra las organizaciones encargadas de distribuir narcóticos dentro de Estados Unidos.

“Hay organizaciones criminales en Estados Unidos, pues no se podría pensar en la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no existieran organizaciones delictivas en Estados Unidos”, dijo.

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Sheinbaum agregó que otro aspecto relevante es el combate a las estructuras financieras que permiten el funcionamiento de grupos delictivos, por lo que consideró necesario reforzar las investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero realizadas en territorio estadounidense.

“Ellos en EEUU tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también en hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en EEUU y de lavado de dinero en Estados Unidos porque no todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro, eso es algo que comentamos permanentemente en las reuniones bilaterales y, por lo menos en el caso de armas, ha habido incautaciones por parte de distintas instituciones de EEUU para evitar que pasen a México”, comentó la presidenta.

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La presidenta explicó que estos planteamientos forman parte de los temas abordados de manera recurrente en las reuniones entre funcionarios de ambos países, donde México ha insistido en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad en materia de seguridad.

Las declaraciones ocurrieron después de que autoridades estadounidenses informaran sobre el decomiso de 43 mil cartuchos de munición en Arizona, un aseguramiento que, de acuerdo con Sheinbaum, muestra avances en la cooperación binacional para frenar el flujo de armas y municiones hacia México.

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